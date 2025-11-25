Trump busca mayor control sobre Latinoamérica

Por Jack Nicas / The New York Times International
El Presidente Donald J. Trump inició el año con promesas de apoderarse del Canal de Panamá, tomar control de Groenlandia y cambiar el nombre del Golfo de México. Lo termina bombardeando barcos sudamericanos, desplegando los portaaviones más grandes del mundo en el Caribe y explorando opciones militares contra el líder autocrático de Venezuela.
En un giro radical a décadas de política exterior estadounidense, el hemisferio occidental se ha convertido en el principal escenario de Estados Unidos en el extranjero. Este año, la Casa Blanca ha implementado aranceles punitivos, severas sanciones, campañas de presión y rescates económicos en todo el continente americano.
Trump ha declarado que busca impedir la entrada de drogas y migrantes a la UE. Sin embargo, en otras ocasiones, altos funcionarios de su Administración han dejado claro que su objetivo principal es afirmar la hegemonía estadounidense.
“Él cree que este es el barrio en que vivimos”, afirmó Mauricio Claver-Carone, ex enviado especial de Trump para América Latina. “Y no puedes ser la potencia mundial preeminente si no eres la potencia regional preeminente”.
El enfoque de Trump parece puramente pragmático: el control del hemisferio promete beneficios. Recursos naturales, posiciones estratégicas de seguridad y mercados lucrativos están en juego. El resultado ha sido una reconfiguración del panorama político en todo el continente americano.
Algunos observadores creen que a Trump le gustaría dividir el mundo con China y Rusia en esferas de influencia. Parece estar centrado en forjar una lista de aliados en la región.
El Presidente Javier Milei de Argentina, por ejemplo, hizo campaña con el lema “Hacer a Argentina grande nuevamente” y cuestionó la derrota electoral de Trump en el 2020.
Cuando su Gobierno se tambaleaba al borde de una crisis económica el mes pasado, la Administración Trump llegó con un rescate de 20 mil millones de dólares, y días después, en las elecciones de mitad de mandato, el partido de Milei obtuvo una victoria aplastante.
“Estamos consolidando nuestra posición en Sudamérica”, declaró Trump. El 13 de noviembre, él y Milei anunciaron el marco de un acuerdo comercial para otorgar a EU mayor acceso a los minerales argentinos.
Bukele gana apoyo tras aceptar deportados
En El Salvador, el Presidente Nayib Bukele accedió a recibir a más de 200 venezolanos deportados a la prisión de máxima seguridad del País. Trump elogió de inmediato a Bukele y para alivio del turismo salvadoreño, el Departamento de Estado de la UE levantó su alerta de viaje para el País.
Para muchos, cooperar con Trump ha sido una estrategia ganadora. El Salvador, Ecuador y Guatemala han firmado nuevos acuerdos comerciales. Panamá ha resistido las amenazas de Trump.
Cada vez más figuras de la derecha parecen estar ganando terreno. Bolivia puso fin a 20 años de Gobierno izquierdista en octubre, en elecciones aplaudidas por funcionarios estadounidenses. Chile parece encaminarse a elegir a un Presidente de derecha que ha mostrado afinidad con Trump. Por otro lado, la Casa Blanca ha trabajado para castigar a los tres gobiernos autocráticos de izquierda de Latinoamérica, amenazando con aranceles del 100 por ciento a las importaciones nicaragüenses, aislando aún más a Cuba e iniciando una intensa campaña contra Venezuela.
Los funcionarios estadounidenses han calificado al líder venezolano, Nicolás Maduro, de fugitivo. En las últimas semanas, Trump ha estado considerando ataques terrestres en Venezuela. El Ejército de la UE ha desplegado su mayor presencia en el hemisferio en décadas, con más de 15 mil soldados. Desde septiembre, el Ejército de la UE ha llevado a cabo más de 20 ataques contra lanchas rápidas que, dice, transportan drogas, causando la muerte de más de 80 personas. Esta inusual campaña, que ha generado inquietudes legales, se ha utilizado para presionar a otras naciones.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro se ha convertido en uno de los críticos más destacados de Trump. Después de que Petro, un izquierdista, criticó los ataques contra las lanchas, Estados Unidos suspendió la ayuda. Posteriormente, el Departamento del Tesoro de EU impuso sanciones a Petro, acusándolo de narcotráfico. La popularidad de Petro ha caído, y los analistas creen que el País podría inclinarse hacia la derecha en las elecciones del próximo año.
En un indicio del impacto de Trump, la principal cumbre diplomática del hemisferio, la Cumbre de las Américas, fue cancelada abruptamente este mes por primera vez en sus 31 años de historia. Los organizadores citaron “profundas divisiones que actualmente dificultan un diálogo productivo”.
