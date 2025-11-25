Trump busca mayor control sobre Latinoamérica

Por Jack Nicas / The New York Times International El Presidente Donald J. Trump inició el año con promesas de apoderarse del Canal de Panamá, tomar control de Groenlandia y cambiar el nombre del Golfo de México. Lo termina bombardeando barcos sudamericanos, desplegando los portaaviones más grandes del mundo en el Caribe y explorando opciones militares contra el líder autocrático de Venezuela. En un giro radical a décadas de política exterior estadounidense, el hemisferio occidental se ha convertido en el principal escenario de Estados Unidos en el extranjero. Este año, la Casa Blanca ha implementado aranceles punitivos, severas sanciones, campañas de presión y rescates económicos en todo el continente americano.

Trump ha declarado que busca impedir la entrada de drogas y migrantes a la UE. Sin embargo, en otras ocasiones, altos funcionarios de su Administración han dejado claro que su objetivo principal es afirmar la hegemonía estadounidense. “Él cree que este es el barrio en que vivimos”, afirmó Mauricio Claver-Carone, ex enviado especial de Trump para América Latina. “Y no puedes ser la potencia mundial preeminente si no eres la potencia regional preeminente”. NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times. El enfoque de Trump parece puramente pragmático: el control del hemisferio promete beneficios. Recursos naturales, posiciones estratégicas de seguridad y mercados lucrativos están en juego. El resultado ha sido una reconfiguración del panorama político en todo el continente americano. Algunos observadores creen que a Trump le gustaría dividir el mundo con China y Rusia en esferas de influencia. Parece estar centrado en forjar una lista de aliados en la región. El Presidente Javier Milei de Argentina, por ejemplo, hizo campaña con el lema “Hacer a Argentina grande nuevamente” y cuestionó la derrota electoral de Trump en el 2020. Cuando su Gobierno se tambaleaba al borde de una crisis económica el mes pasado, la Administración Trump llegó con un rescate de 20 mil millones de dólares, y días después, en las elecciones de mitad de mandato, el partido de Milei obtuvo una victoria aplastante. “Estamos consolidando nuestra posición en Sudamérica”, declaró Trump. El 13 de noviembre, él y Milei anunciaron el marco de un acuerdo comercial para otorgar a EU mayor acceso a los minerales argentinos.

Bukele gana apoyo tras aceptar deportados

En El Salvador, el Presidente Nayib Bukele accedió a recibir a más de 200 venezolanos deportados a la prisión de máxima seguridad del País. Trump elogió de inmediato a Bukele y para alivio del turismo salvadoreño, el Departamento de Estado de la UE levantó su alerta de viaje para el País.