Trump promete indultar al expresidente Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que indultará al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Donald Trump, en su cuenta de Truth Social se pronunció para conceder un indulto total y completo al exmandatario Juan Orlando Hernández.

Trump afirmó que, si Nasry Asfura gana las elecciones, Estados Unidos brindará un “fuerte apoyo” debido a la “confianza” que —según dijo— existe en sus políticas y en lo que haría “por el pueblo de Honduras”. También advirtió que, en caso de que Asfura no resulte electo, su país “no estaría tirando buen dinero tras malo”, señalando que “un líder equivocado puede traer resultados catastróficos”. El mandatario estadounidense también aseguró que concedería un “perdón total y completo” a Juan Orlando Hernández, argumentando que, de acuerdo con personas de su confianza, el expresidente hondureño ha sido tratado “de manera dura e injusta”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Trump concluyó su mensaje con un llamado abierto a votar por Asfura y con un mensaje de felicitación anticipada a Hernández por el eventual perdón, declaraciones que han generado debate en el contexto electoral hondureño y respecto a su impacto en la relación bilateral.

Mensaje íntegro de Donald Trump

"Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, debido a que Estados Unidos tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el Gran Pueblo de Honduras, lo apoyaremos mucho. Si no gana, Estados Unidos no estará tirando buen dinero tras malo, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sin importar cuál sea. Tito será un Gran Presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras. Además, otorgaré un Perdón total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a las que respeto mucho, ha sido tratado de manera muy dura e injusta. Esto no puede permitirse, especialmente ahora, después de que Tito Asfura gane las elecciones, cuando Honduras estará en camino hacia un Gran Éxito Político y Financiero. VOTEN POR TITO ASFURA PARA PRESIDENTE, Y FELICITACIONES A JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ POR SU PRÓXIMO PERDÓN. Gracias por su atención a este asunto. ¡HAGAMOS A HONDURAS GRANDE OTRA VEZ!

Trump reitera apoyo a Nasry Asfura

El mandatario estadounidense reiteró nuevamente el apoyo a Nasry Asfura en otra publicación en su cuenta de Truth Social. Trump intervino esta semana abiertamente en la campaña electoral de Honduras al respaldar públicamente a Asfura como candidato del Partido Nacional de Honduras. En un mensaje difundido en su red social, lo calificó como el “único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y convocó a los votantes a apoyarlo para “luchar contra los narco‑comunistas”.

