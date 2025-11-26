Nasry Asfura agradece el respaldo de Trump a su candidatura

El presidente de Estados Unidos se pronunció este miércoles a favor de la candidatura presidencial de Nasry Asfura.

  • Nasry Asfura agradece el respaldo de Trump a su candidatura

    Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, aseguró -tras el mensaje de Trump- que "está firme para defender la democracia".

    Fotografía de archivo.
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, agradeció este miércoles el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su candidatura a pocos días de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras.

"Muchas gracias por el apoyo, presidente Donald Trump. Este 30 de noviembre, estamos firmes para defender nuestra democracia, nuestra libertad y los valores que hacen grande nuestro país. ¡Honduras, vamos a estar bien!", escribió Asfura en sus redes sociales.

¿Qué dice el mensaje de Trump en respaldo a la candidatura de Nasry Asfura?

EN DESARROLLO...

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más