Nasry Asfura agradece el respaldo de Trump a su candidatura

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, agradeció este miércoles el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su candidatura a pocos días de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras.

"Muchas gracias por el apoyo, presidente Donald Trump. Este 30 de noviembre, estamos firmes para defender nuestra democracia, nuestra libertad y los valores que hacen grande nuestro país. ¡Honduras, vamos a estar bien!", escribió Asfura en sus redes sociales.