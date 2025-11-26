Mensaje de Trump sacude la política hondureña: reacciones del oficialismo y oposición

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este miércoles sobre las elecciones generales 2025 en Honduras y su mensaje ha sacudido a la política hondureña a cuatro días de los comicios.

El mandatario estadounidense pidió a los hondureños votar por el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, a quien calificó como el "único verdadero amigo de la libertad en Honduras" y mencionó que podrían "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas".

Ola de reacciones tras mensaje de Trump

El contundente mensaje de Trump ha provocado una cadena de reacciones de diversos líderes políticos hondureños, tanto del oficialismo como de la oposición. Fausto Cálix, ministro de Aduanas

Tomás Zambrano, jefe de bancada de diputados del Partido Nacional

Alia Kafati, candidata a diputada del Partido Liberal

Beatriz Valle, diputada del Partido Liberal

Angélica Álvarez, candidata a designada presidencial de Libre