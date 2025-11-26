¿Qué dice el mensaje de Trump en respaldo a la candidatura de Nasry Asfura?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este miércoles sobre las elecciones presidenciales del 30 de noviembre en Honduras.
El mandatario estadounidense se decantó por la candidatura del presidenciable Nasry Asfura, a quien calificó como el "único verdadero amigo de la libertad en Honduras" y agregó que podrían "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas".
Trump apuntaló que la candidata oficialista, Rixi Moncada, que aspira a suceder a la actual mandataria, Xiomara Castro, es "cercana al comunismo" y agregó que el tercer candidato, Salvador Nasralla, es parte de un intento por "engañar al pueblo" para dividir el voto.
Mensaje íntegro de Trump sobre Nasry Asfura (español)
La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional. Tito fue el exitoso alcalde de Tegucigalpa, donde llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras.
Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice ser su ídolo, Fidel Castro. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla.
Nasralla no es amigo de la libertad. Casi comunista, ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente.
Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura. El pueblo de Honduras no debe ser engañado otra vez. El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura.
Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño. No puedo colaborar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un aliado confiable para la libertad, y no se puede confiar en él. ¡Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia, y elija a Tito Asfura como presidente!
Mensaje íntegro de Trump sobre Nasry Asfura (inglés)
Democracy is on trial in the coming Elections in the beautiful country of Honduras on November 30th. Will Maduro and his Narcoterrorists take over another country like they have taken over Cuba, Nicaragua, and Venezuela? The man who is standing up for Democracy, and fighting against Maduro, is Tito Asfura, the Presidential Candidate of the National Party. Tito was the highly successful Mayor of Tegucigalpa where he brought running water to millions, and paved hundreds of kilometers of roads.
His chief opponent is Rixi Moncada, who says Fidel Castro is her idol. Normally, the smart people of Honduras, would reject her, and elect Tito Asfura, but the Communists are trying to trick the people by running a third Candidate, Salvador Nasralla. Nasralla is no friend of Freedom. A borderline Communist, he helped Xiomara Castro by running as her Vice President. He won, and helped Castro win.
Then he resigned, and is now pretending to be an anti-Communist only for the purposes of splitting Asfura’s vote. The people of Honduras must not be tricked again. The only real friend of Freedom in Honduras is Tito Asfura.
Tito and I can work together to fight the Narcocommunists, and bring needed aid to the people of Honduras. I cannot work with Moncada and the Communists, and Nasralla is not a reliable partner for Freedom, and cannot be trusted. I hope the people of Honduras vote for Freedom and Democracy, and elect Tito Asfura, President!