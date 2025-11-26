“Un mensaje geopolítico de alto impacto”: Burbara celebra respaldo de Trump a Asfura

San Pedro Sula, Honduras

El candidato a la alcaldía de San Pedro Sula, Junior Burbara, reaccionó al comunicado emitido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que aseguró que su administración únicamente trabajaría con Nasry “Tito” Asfura como próximo presidente electo de Honduras, descartando cualquier tipo de relación con Salvador Nasralla o Rixi Moncada.

“Es un mensaje contundente del presidente Trump y demuestra la preocupación del gobierno de los Estados Unidos por las elecciones en Honduras. Ellos están muy claros, con la información que poseen, cuál es la ruta que debe de presidir en Honduras a partir del próximo gobierno. El presidente Trump ha sido claro, “Tito” Asfura es con el único de los tres candidatos, con el cual el gobierno de Estados Unidos puede trabajar”, afirmó Burbara.

El político calificó el anuncio como “un mensaje geopolítico de alto impacto” para Honduras, recordando que Estados Unidos es el principal socio comercial del país, el mayor origen de remesas y un actor clave en cooperación, inversión y seguridad regional.

“Tenemos que proteger a dos millones de hondureños que hay en el extranjero, y esto es una declaratoria importante para Honduras, porque esto genera estabilidad a nuestros compatriotas en Estados Unidos, genera estabilidad a la inversión extranjera que va a regresar a Honduras y crea esa seguridad que ocupamos los hondureños para trabajar en paz y en democracia”, destacó.

El candidato destacó que Honduras debe construir puentes con Washington y llamó a los hondureños a actuar con responsabilidad y madurez en un momento en el que el país necesita estabilidad, certidumbre para la inversión y una diplomacia enfocada en el desarrollo.

“Estamos muy contentos dentro del Partido Nacional porque Tito Asfura es un hombre serio, responsable, que conoce lo que tiene que hacer para sacar a Honduras de la pobreza, conoce lo que tiene que hacer para crear inversión, y en la única persona que no tiene nexos oscuros con ningún tipo de gente rara. Estamos muy contentos y orgullosos de que sea nuestro candidato presidencial que va a ganar el próximo 30 de noviembre”, finalizó Burbara.