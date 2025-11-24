"Tengo un plan claro y con metas reales para SPS": Burbara en el cierre de campaña

San Pedro Sula, Honduras

La lluvia no fue impedimento para que miles de cachurecos acudieran al cierre de campaña del candidato a alcalde del Partido Nacional en San Pedro Sula Júnior Yaudeth Burbara. Burbara, actual diputado del Congreso Nacional y empresario reconocido en la zona norte, fue acompañado por sus familiares, amigos, correligionarios y de los designados presidenciales: María Antonieta Mejía y Carlos Flores Guifarro. También estuvieron presentes los 20 candidatos a diputados propietarios y suplentes, así como miles de seguidores que desde tempranas horas llegaron al cierre de campaña. La concentración política tuvo lugar ante miles de simpatizantes que abarrotaron el Campo Agas en un ambiente cargado de energía, música, discursos emotivos y propuestas firmes para transformar la capital industrial del país.

Fue una noche marcada por la unidad y una visión seria de futuro donde Burbara se comprometió a realizar una gestión municipal sin corrupción y reafirmó su compromiso de modernizar, ordenar y desarrollar San Pedro Sula mediante la implementación del Plan Maestro de Desarrollo Municipal.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Su propuesta municipal contempla movilidad moderna, recuperación del espacio público, seguridad, desarrollo social y una gestión municipal transparente.

En su mensaje de cierre recordó que los últimos cuatro años no han sido lo que San Pedro Sula merece. "Yo tengo un plan claro, con metas reales, para que celebremos una ciudad moderna, segura y próspera", expresó Burbara.



Propuesta alineada

El aspirante que su visión está alineada con la propuesta nacional de descentralización del Estado que impulsa Papi a la Orden, con el objetivo de brindar más competencias y recursos a los gobiernos locales. El candidato detalló que su visión de infraestructura se enfocará en construir la ciudad moderna que los sampedranos necesitan para vivir con bienestar.

Consciente de la vulnerabilidad del Valle de Sula y de San Pedro Sula en particular ante fenómenos naturales, Burbara indicó que su administración priorizará la modernización del sistema de bordos y canales de alivio, el desarrollo de proyectos de mitigación, drenaje y control de inundaciones, así como la construcción de obras de infraestructura resiliente para proteger vidas y bienes. “Vamos a resolver el problema de las inundaciones en el Valle de Sula. No más inundaciones porque nosotros, junto a Papi, a la Orden vamos a resolver”, dijo. Otro de sus compromisos es trabajar en un sistema vial más eficiente que incluya la ampliación de bulevares principales y rutas estratégicas para descongestionar la ciudad. Además, otra de sus apuestas es la construcción de nuevos accesos, pasos a desnivel y rotondas, así como la modernización de la semaforización para garantizar movilidad rápida y segura. El candidato aseguró que San Pedro Sula debe convertirse en una ciudad preparada para los desafíos climáticos, capaz de responder con eficiencia y planificación.



Una Honduras diferente