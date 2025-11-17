Conozca quién es quién en la carrera por la alcaldía de SPS

San Pedro Sula, Honduras

San Pedro Sula entra en su recta final rumbo a las elecciones generales del 30 de noviembre, con cinco candidatos que buscan conquistar una de las alcaldías más influyentes del país. La disputa no solo se centra en propuestas, sino en trayectorias marcadas por alianzas, controversias y promesas que apelan a los 507,321 sampedranos habilitados para votar en estas elecciones generales. Los cinco candidatos a alcaldes y sus corporaciones coquetean para conseguir los votos de los 233,757 hombres y 273,564 mujeres habilitados y que forman parte del botín electoral de la capital industrial. Según el análisis del padrón electoral, en el rango de 18 a 21 años figuran 36,917 electores. Hay 24,227 electores entre 22 y 30 años aptos para sufragar. El censo también muestra que hay 62,004 personas entre 31 y 35 años; 53,598 entre 36 y 40; y 47,769 entre 41 y 45 años. La cifra sube en el rango de 46 a 50 años con 68,028 votantes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Los sampedranos esperan un alcalde en la Municipalidad de San Pedro Sula cercano al pueblo que ofrezca soluciones al desempleo, inseguridad, congestionamiento vial y tenga claro que la ciudad debe modernizarse.



Sampedranos están hartos de la corrupción

Al consultar a la población votante, una buena cantidad no tiene claro, a 13 días de las elecciones, por quién votará, pero confiesan estar hartos de la corrupción y las excusas. “Tenemos tiempos de no ver, ni siquiera por redes sociales, una sesión corporativa, la ciudad necesita obras que le den modernidad y se atienda problemas básicos como los cables tirados, que ya lo hemos denunciado y además entender que el orden debe retornar”, dice el analista Nelson García Lobo. Para Lobo preocupa que en esta contienda no existan propuestas nuevas; lo que presentan los candidatos es una repetición de lo mismo que ya se ha dicho en campañas anteriores. Ya sabemos los problemas en SPS y no les han puesto atención: más familias viviendo en los bordos, problemas viales, inseguridad, desempleo, transporte, movilidad urbana, el desorden en el centro y la cultura ha sido rezagada. “El próximo alcalde tendrá que tomar importantes decisiones como el manejo del agua y la basura, todo un pueblo debe estar vigilante”, dice. María Quezada es una maestra jubilada que llevó un pariente al macrodistrito de salud Las Palmas. La maestra confiesa que los candidatos deben dar seguimiento a temas importantes como los macrodistritos de salud y apegarse a un plan de desarrollo de la ciudad que contemple proyectos a los que se puedan dar seguimiento no solo en todo el municipio, no solo en la zona urbana. Los sampedranos escogerán a sus nuevas autoridades y lo harán entre cinco opciones: Un periodista deportivo, un exalcalde, un sociólogo, el actual alcalde y un empresario. El clima político en SPS no ha sido como el de otros años y los candidatos hacen su esfuerzo con canciones, caminatas, visitas barrio a barrio, anuncios y presentaciones de propuestas.

Más de un candidato le hace frente a acusaciones de corrupción, presunta politización judicial y una intensa campaña de habilitaciones de obras y promesas masivas.



Estos son los perfiles y propuestas de los candidatos

Made with Visme Infographic Maker ... ...