Con semáforos y cámaras en 30 cruces críticos San Pedro Sula camina a un cambio vial

San Pedro Sula, Honduras

San Pedro Sula se encuentra a las puertas de una transformación vial largamente esperada con la instalación de semáforos y cámaras en 30 intersecciones críticas como parte del Plan de Movilidad Urbana. La primera fase del proyecto de semaforización inteligente, valorado en un poco más de 60 millones de lempiras, avanza con rapidez y se prepara para ser entregado antes de que finalice este mes, según confirmó el gerente de Prevención, Seguridad y Movilidad Urbana, Presemu, Carlos Flores. Hasta ahora, la obra registra un avance del 88%, con tres intersecciones completamente operativas y ocho más en fase de destello, lo que suma 10 intersecciones finalizadas de un total de 30. Si las condiciones climáticas acompañan, para el próximo sábado la ciudad contará con 20 cruces instalados, sincronizados e integrados al sistema central de control, explicó el gerente municipal.

"Las nuevas intersecciones serán integradas al sistema central y conectadas directamente al Centro de Movilidad Urbana. Todas serán sincronizadas, garantizando una mejor coordinación del tráfico y permitiendo una fluidez vehicular más eficiente en la ciudad", reveló el funcionario.

Lo novedoso del proyecto es la modernización total de 30 intersecciones, equipadas con 72 cámaras de videovigilancia para monitoreo en tiempo real del flujo vehicular, detección de congestionamientos y reporte inmediato de accidentes o incidentes detalló el funcionario. Además, se están instalando 10 equipos con tecnología Bluetooth, los cuales permitirán determinar trayectos vehiculares y medir los tiempos de recorrido entre distintos puntos de la ciudad, fortaleciendo la capacidad de análisis de movilidad y la toma de decisiones operativas desde el centro de movilidad urbana.



Una obra necesaria como parte del plan de movilidad urbana

La obra completa, en esta fase, será entregada al finalizar este mes, reforzando la seguridad vial y mejorando significativamente la movilidad urbana en San Pedro Sula. Ya en la administración anterior se instalaron controladores de tráfico en 80 intersecciones y se puso a funcionar el Centro de Movilidad Urbana, el cerebro de todo el sistema de movilidad.

En la gestión del alcalde Roberto Contreras se realizó una licitación, tras un estudio realizado, donde se identificaron más de 80 puntos críticos, pero, determinaron que la primera fase sería trabajar en 30 intersecciones.

Es tecnología de punta y todo está hecho con base en un estudio que le haga frente a los apagones, pues es un problema cada vez que la energía falla, explica el alcalde Roberto Contreras. “Ya se están instalando y se están poniendo a funcionar de manera gradual, por ejemplo en el bulevar Los Próceres, el ubicado en la intersección de la 13 calle y 3 avenidas suroeste” dijo el alcalde. Detalló que un ejemplo evidente que debe atacarse es el congestionamiento en la rotonda conocida como fuente luminosa, principalmente en la 1 calle y 18 avenida, genera caos muchas veces y para que no siga el desorden se está instalando un nuevo semáforo que trabajará sincronizado con la rotonda. “Permitirá que los carros entren de manera ordenada sin interrumpir el flujo y mejorando la movilidad de todos”, dice Contreras. El proyecto se realiza con fondos propios, por ello vamos por etapas, informó el alcalde.

Crecimiento vehicular acelerado

El regidor José Antonio Rivera dice que durante años, San Pedro Sula ha enfrentado un crecimiento vehicular acelerado sin la infraestructura necesaria para regularlo. “La ausencia de semáforos en puntos críticos convirtió muchas intersecciones en zonas de riesgo, donde el caos, los accidentes y los congestionamientos se volvieron parte del día a día”. Explicó que esta etapa de semaforización está respaldada por un informe técnico porque la ciudad necesita un sistema de control moderno para reducir colisiones, ordenar el tráfico y garantizar cruces más seguros tanto para conductores como para peatones. A juicio de Rivera, las consecuencias del desorden vial eran evidentes y se dejaron claras en el informe que conoció la Corporación Municipal cuando el proyecto fue sometido a licitación. “Hay intersecciones peligrosas con altos índices de accidentes, peatones expuestos a atropellos, especialmente en zonas escolares y comerciales, congestionamientos que incrementaban el consumo de combustible y las emisiones contaminantes además de tiempos de desplazamiento cada vez más largos”, dijo.

El nuevo sistema llega para responder a esas demandas acumuladas por años, pero, sabemos que son proyectos con costos altos, pues hablamos de tecnología de punta, asegura el regidor a Diario La Prensa.

El proyecto de Presemu no solo busca sustituir semáforos antiguos, sino que introduce una plataforma moderna y centralizada que permitirá una gestión activa del tráfico y compatible con los 80 inteligentes colocados en la administración anterior. Entre los objetivos del proyecto destacan la reducción de accidentes en zonas de alto riesgo, la mejora de la movilidad en horas pico y la protección de peatones.

Un abanico de beneficios de manera integral