Red de semáforos nuevos tendrán 75 videocámaras

San Pedro Sula, Honduras

La red de semáforos en la ciudad continúa modernizándose y 30 intersecciones contarán con nuevos controladores de tráfico inteligentes. El objetivo es mejorar la fluidez vehicular, hacer frente a los apagones y modernizar el sistema. La municipalidad invierte L60 millones en el proyecto “Suministro, Instalación y Puesta en Operación de un Sistema Centralizado de Semáforos en Intersecciones, tercera etapa”, tras un proceso de licitación pública. Son 30 intersecciones en total y ya se trabaja en varios puntos, como en la 19 calle, 3 avenida noroeste; 1 calle, 7 avenida este; 1 calle, 8 avenida este; 1 calle, 16 avenida suroeste; 1 calle, 18 avenida suroeste; 1 calle, 23 avenida noroeste y 1 calle, 24 avenida noroeste.

En estos sitios, considerados críticos, ya se realizaron trabajos de instalación de postes y estructuras metálicas. También se avanza en la 33 calle, colonias Villa Olímpica, San José V, 27 calle, 11 avenida de la colonia Montefresco y Prado Alto. Luego, las labores se trasladarán al distrito 2, que abarca la 7 calle sur y el sector norte de la ciudad.

Tercera etapa del proyecto de semaforización

La ciudad inició la instalación de semáforos inteligentes hace unos cinco años, incluyendo el Centro de Movilidad Urbana (CMU). En esta tercera etapa, donde se intervendrán 30 nuevas intersecciones, se prevé el uso de tecnología avanzada y compatible con las 75 intersecciones ya existentes. El alcalde Roberto Contreras destacó que el proyecto permitirá mejorar el sistema de semaforización de la ciudad y ofrecerá a los ciudadanos una mejor oportunidad de transitar con mayor seguridad."Cada vez que se va la energía enfrentamos problemas, pues los semáforos se apagan y el caos vehicular es grande. Estamos trabajando simultáneamente en señalización porque es un proyecto integral", aseguró.