Más del 80% de los transportistas han sido víctimas de asaltos en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

"Estamos cansados ​​​​de tantos asaltos, los transportistas estamos siendo afectados gravemente por la criminalidad. El crimen organizado nos cobra extorsiones y la delincuencia común nos asalta todos los días, ya no podemos más", expresó con indignación uno de los conductores afectados en la ciudad industrial.

En San Pedro Sula, donde circulan más de 1,500 autobuses de diferentes rutas urbanas, el sector transporte enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes.

Según datos oficiales y testimonios de los mismos trabajadores, más del 80% de los conductores y cobradores han sido víctimas de asaltos o amenazas en el último año, situación que ha provocado una profunda sensación de inseguridad y desesperanza.

“Nos han matado a muchos compañeros, otros han quedado heridos, y por las constantes amenazas muchos han optado por salir del país”, relató Jorge, un transportista hondureño que prefirió mantener su identidad en anonimato. "Yo tenía varios autobuses, pero ya no podía seguir manteniendo a los criminales, la única opción era abandonar el negocio y emigrar".

La semana pasada, la frustración llegó a un punto crítico cuando los conductores de la Ruta 7 decidieron paralizar sus unidades en la concurrida 33 calle, provocando caos vehicular y dejando sin servicio a millas de usuarios. Esta acción buscaba llamar la atención de las autoridades sobre la gravedad del problema.

Ante la creciente ola de violencia, hoy se llevó a cabo una reunión estratégica entre los altos mandos de las direcciones de la Policía Nacional en la zona norte y representantes de los transportistas.

La jornada fue calificada como “crucial” para diseñar estrategias conjuntas que frenen las extorsiones, asaltos y atentados que afectan al sector, durante el encuentro, las autoridades policiales confirmaron el compromiso de aumentar la presencia policial en terminales, puntos de alta afluencia y lo largo de las rutas.

“Queremos brindar una respuesta inmediata y disuasiva a las amenazas que sufren los transportistas y los pasajeros”, afirmaron las autoridades.

Además, se acordó la creación de una mesa de trabajo permanente entre policías y transportistas para monitorear y ajustar las medidas de seguridad, garantizando la protección de los trabajadores y usuarios.

Se enfatizó también la importancia de la denuncia, asegurando confidencialidad para proteger a quienes deciden colaborar en la desarticulación de las redes criminales.