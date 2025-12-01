Carlos Miranda encamina su octava reelección en Comayagua

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Carlos Miranda encamina su octava reelección (noveno mandato) al frente de la Alcaldía del municipio de Comayagua. Los resultados preliminares divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) le están favoreciendo. Miranda, quien gobierna Comayagua desde 1998, suma ya 28 años consecutivos en el poder y volvería a encabezar la alcaldía por un noveno período en la comuna de la ciudad colonial y religiosa de Honduras.

De acuerdo con los datos electorales, el candidato del Partido Liberal obtiene una amplia ventaja al acumular 57.71 % de los votos, equivalente a 14,002 sufragios.

En segundo lugar, se posiciona Rudbel Barahona, del Partido Libre, con 21.76 % (5,280 votos), seguido de Luis Suazo, del Partido Nacional, con 16.96 % (4,117 votos). Más atrás figuran Rigoberto Medina, del Pinu-SD, con 2.27 % (551 votos), y Santos Hernández, de la Democracia Cristiana, con 1.28 % (311 votos). La diferencia entre el primero y el segundo lugar es de 8,722 votos, lo que consolida la amplia ventaja del actual edil liberal. Con este resultado, Carlos Miranda ampliaría su historial como uno de los alcaldes de mayor permanencia en el país, manteniendo el control político de uno de los municipios más importantes de Honduras.



Carlos Miranda se muestra contento por los resultados