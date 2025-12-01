Rixi Moncada: "Fuimos sometidos a una trampa del bipartidismo"

Tegucigalpa, Honduras

La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, se pronunció este lunes tras la derrota virtual de su partido, según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) de las Elecciones Generales de este 30 de noviembre.

Moncada inició diciendo que las elecciones no están perdidas y que fueron sometidos a una trampa por el bipartidismo revelada "en los 26 audios".

La candidata denunció además una “injerencia extranjera e imperial” por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el mandatario anunciara el perdón al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Momento que calificó como un intento de influir en la voluntad popular a pocas horas de las elecciones generales en Honduras.

Moncada señaló que Trump “anunció el perdón absoluto al narcotraficante Juan Orlando Hernández”, a quien describió como “capo sentenciado por ellos mismos” y acusado de traficar cientos de toneladas de droga hacia Estados Unidos.

La presidenciable severó que el mensaje del mandatario estadounidense, en el que también la mencionó directamente, fue entendido como un intento de coerción al electorado.

Rixi Moncada afirmó que mantendrá sus posiciones “sin rendirse”, y reiteró su compromiso con la “soberanía popular”, la no injerencia y la defensa de los bienes públicos.

Insistió en que su propuesta de “democratizar la economía” y fortalecer los servicios esenciales como salud y educación sigue vigente.

Durante su discurso, también reivindicó la labor de la presidenta Xiomara Castro y del partido Libre, destacando la movilización de militantes, jóvenes, mujeres, campesinos y delegados de mesa que, aseguró, “defendieron este proyecto humanista y de justicia”.

Recordó que Libre nació “en las calles” tras la resistencia contra el golpe de Estado de 2009.