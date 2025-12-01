Rixi Moncada: "Fuimos sometidos a una trampa del bipartidismo"

La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, se pronunció este lunes tras la derrota virtual de su partido, según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) de las Elecciones Generales de este 30 de noviembre.
Moncada inició diciendo que las elecciones no están perdidas y que fueron sometidos a una trampa por el bipartidismo revelada "en los 26 audios".
La candidata denunció además una “injerencia extranjera e imperial” por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el mandatario anunciara el perdón al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Momento que calificó como un intento de influir en la voluntad popular a pocas horas de las elecciones generales en Honduras.
Moncada señaló que Trump “anunció el perdón absoluto al narcotraficante Juan Orlando Hernández”, a quien describió como “capo sentenciado por ellos mismos” y acusado de traficar cientos de toneladas de droga hacia Estados Unidos.
La presidenciable severó que el mensaje del mandatario estadounidense, en el que también la mencionó directamente, fue entendido como un intento de coerción al electorado.
Rixi Moncada afirmó que mantendrá sus posiciones “sin rendirse”, y reiteró su compromiso con la “soberanía popular”, la no injerencia y la defensa de los bienes públicos.
Insistió en que su propuesta de “democratizar la economía” y fortalecer los servicios esenciales como salud y educación sigue vigente.
Durante su discurso, también reivindicó la labor de la presidenta Xiomara Castro y del partido Libre, destacando la movilización de militantes, jóvenes, mujeres, campesinos y delegados de mesa que, aseguró, “defendieron este proyecto humanista y de justicia”.
Recordó que Libre nació “en las calles” tras la resistencia contra el golpe de Estado de 2009.
Rixi denuncia fraude y no reconoce a candidatos ganadores
En la parte central de su intervención, Moncada presentó datos que, según dijo, evidencian “una trampa en marcha” en el escrutinio electoral.
Señaló la existencia de 2,859 actas sin registro biométrico equivalentes al 25.35% que fueron aprobadas por el Consejo Nacional Electoral “una noche antes de las elecciones”. Aseguró que estas actas presentan inflaciones de votos y, en algunos casos, “hasta 100 votos más de lo que deberían”.
Según Moncada, de estas actas sin biometría, el Partido Nacional tendría 1,588 actas con 326,285 votos, mientras que el Partido Liberal contabilizaría 1,041 actas con 217,193 votos. Libre, en contraste, aseguró tener solo 204 actas bajo esta categoría. En total, denunció que el bipartidismo sumaría 543,478 votos provenientes de actas sin biometría.
La exministra de Defensa indicó que Libre ejercerá los recursos legales durante el periodo de 30 días previsto para el escrutinio general definitivo, y afirmó que trabajarán para que “se respete estrictamente la voluntad popular expresada en las urnas”.
También rechazó que su partido vaya a reconocer a alguno de los candidatos del Partido Nacional o Liberal, al afirmar que “los dos son lo mismo”.
Finalmente, llamó a su militancia así como a sectores sociales, jóvenes y comunidades a continuar “una lucha pacífica, firme y en resistencia”, asegurando que el futuro del país debe escribirse “sin imposiciones externas, sino con la voluntad soberana del pueblo”. “Hoy iniciamos una nueva etapa con más fuerza”, concluyó entre consignas de “¡No volverán!”.
