Talanga, la tierra de Rixi Moncada, vive una verdadera fiesta cívica

Este domingo, habitantes de Talanga se presentaron desde temprano a votar y hacer valer su derecho ciudadano

  • Talanga, la tierra de Rixi Moncada, vive una verdadera fiesta cívica

    Rixi Moncada es originaria de Talanga, Francisco Morazán. Este día ejerció el sufragio en un centro de votación de la residencial Centroamérica Este

     Foto: LA PRENSA
Talanga, Francisco Morazán.

Talanga, la tierra natal de la candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, vivió una verdadera fiesta cívica en las elecciones generales de este 30 de noviembre.

Keyvi Lagos, quien llegó en silla de ruedas, ayudada por su esposo, fue quizá la persona que mejor sintetizó la pasión con la que Talanga vivió las elecciones generales de 2025.

Rixi Moncada, la primera candidata a la presidencia en acudir a las urnas

"No hay ningún obstáculo para no votar. Tengo atrofia muscular desde hace más de 20 años, pero para todo hay que tener la buena actitud", reveló mientras hacía fila en una de las urnas del Instituto Manuel Zelaya Rosales, uno de los centros de votación más populares de este municipio de Francisco Morazán.

Una joven talangueña que votó por primera vez manifestó: “Es mi primera vez como votante. Sentía nerviosismo y me costó un poco elegir al candidato presidencial, pero gracias a Dios ya pude votar”.

Así como en este instituto también se puso de manifiesto la democracia en los centros básicos República del Ecuador, José Arturo Duarte y Roberto Suazo Córdova.

Estas son las localidades que alberga la mayor carga electoral de los alrededor de 27 mil talangueños habilitados para votar en estas elecciones.

Hermano de Rixi Moncada vota en Talanga

Rixi Moncada "madrugó" a votar en Comayagüela

Más temprano ejerció el sufragio Mario Moncada, quien es comisionado de Condepor y hermano de la candidata presidencial, Rixi Moncada. Mario Moncada Llegó junto a su familia, incluido su nieto Dereck Moncada.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más