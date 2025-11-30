Talanga, la tierra de Rixi Moncada, vive una verdadera fiesta cívica

Talanga, Francisco Morazán.

Keyvi Lagos , quien llegó en silla de ruedas, ayudada por su esposo, fue quizá la persona que mejor sintetizó la pasión con la que Talanga vivió las elecciones generales de 2025.

Talanga, la tierra natal de la candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación ( Libre ), Rixi Moncada , vivió una verdadera fiesta cívica en las elecciones generales de este 30 de noviembre.

"No hay ningún obstáculo para no votar. Tengo atrofia muscular desde hace más de 20 años, pero para todo hay que tener la buena actitud", reveló mientras hacía fila en una de las urnas del Instituto Manuel Zelaya Rosales, uno de los centros de votación más populares de este municipio de Francisco Morazán.

Una joven talangueña que votó por primera vez manifestó: “Es mi primera vez como votante. Sentía nerviosismo y me costó un poco elegir al candidato presidencial, pero gracias a Dios ya pude votar”.



Así como en este instituto también se puso de manifiesto la democracia en los centros básicos República del Ecuador, José Arturo Duarte y Roberto Suazo Córdova.



Estas son las localidades que alberga la mayor carga electoral de los alrededor de 27 mil talangueños habilitados para votar en estas elecciones.

