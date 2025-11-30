Rixi Moncada "madrugó" a votar en Comayagüela

Acompañada por Jorge Aldana, alcalde que busca la reelección en la capital, Rixi Moncada se convirtió este domingo 30 de noviembre en la primera candidata presidencial en ejercer el voto.
La candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre) llegó al centro básico Centroamérica, ubicado en la residencial Centroamérica Este de Comayagüela, a eso de las 7:20 de la mañana. Tras brindar declaraciones a los medios de comunicación presentes, se dirigió a su urna.
Entre gritos de “¡Viva Rixi!” y “¡Hasta la victoria!”, la candidata del oficialismo ingresó al centro de votación bajo fuerte custodia. “Yo ya soy ganadora, nosotros ya estamos victoriosos”, proclamó ante las cámaras antes de acudir a la Junta Receptora de Votos que le correspondía.
La candidata de Libre fue la primera de los candidatos a la presidencia en presentarse a las urnas. Se espera que al mediodía los demás aspirantes presidenciales ejerzan el sufragio en sus respectivos centros de votación.
“Le ratifico al pueblo hondureño: la defensa de la soberanía es fundamental”, afirmó. Además, señaló que “con los fundamentos de los 26 audios, vamos a tomar en consideración las actas”.
Moncada pidió a los hondureños salir a participar en la jornada electoral. “A votar; Honduras es un país bellísimo. Nosotros tenemos un plan de trabajo”, expresó.
¿Dónde votarán los presidenciables¡
Salvador Nasralla votará en la Escuela Honduras en la colonia Alameda y Nasry Asfura en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.
Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los partidos conservadores Nacional y Liberal.
Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana.En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.
Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.