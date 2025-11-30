Rixi Moncada "madrugó" a votar en Comayagüela

Comayagüela

Acompañada por Jorge Aldana, alcalde que busca la reelección en la capital, Rixi Moncada se convirtió este domingo 30 de noviembre en la primera candidata presidencial en ejercer el voto. La candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre) llegó al centro básico Centroamérica, ubicado en la residencial Centroamérica Este de Comayagüela, a eso de las 7:20 de la mañana. Tras brindar declaraciones a los medios de comunicación presentes, se dirigió a su urna.

Entre gritos de “¡Viva Rixi!” y “¡Hasta la victoria!”, la candidata del oficialismo ingresó al centro de votación bajo fuerte custodia. “Yo ya soy ganadora, nosotros ya estamos victoriosos”, proclamó ante las cámaras antes de acudir a la Junta Receptora de Votos que le correspondía.

La candidata de Libre fue la primera de los candidatos a la presidencia en presentarse a las urnas. Se espera que al mediodía los demás aspirantes presidenciales ejerzan el sufragio en sus respectivos centros de votación. “Le ratifico al pueblo hondureño: la defensa de la soberanía es fundamental”, afirmó. Además, señaló que “con los fundamentos de los 26 audios, vamos a tomar en consideración las actas”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Moncada pidió a los hondureños salir a participar en la jornada electoral. “A votar; Honduras es un país bellísimo. Nosotros tenemos un plan de trabajo”, expresó.

¿Dónde votarán los presidenciables¡