Don Sebastián tiene 88 años, caminó un kilómetro para votar en el Perla del Ulúa

El Progreso, Yoro

Sebastián Guevara, originario de Goascorán, Valle, y extrabajador de las bananeras en El Progreso, Yoro, esperaba la apertura del centro de votación en el Instituto Perla del Ulúa desde antes de las 7:00 am. A sus 88 años, don Sebastián caminó más de un kilómetro para llegar a ejercer su derecho. Fue la segunda persona en llegar al Perla del Ulúa para votar.

“Mi papá nos enseñó que votar es un deber. Él siempre madrugaba para las elecciones porque vivíamos en la montaña”, comentó.



¿Quién fue el primer votante en el Perla del Ulúa de El Progreso, Yoro?

Antes de la llegada de don Sebastián, ya espera ingresar Vicente Ayala, quien oficialmente fue el primero en llegar.

"Tengo 62 años y unos 30 de votar acá", contó Ayala. "Siempre hemos ejercido nuestro derecho. Acá lo que va a imperar es la voluntad del señor. Siempre me ha gustado venir temprano y luego quedar como espectador", apuntó.

