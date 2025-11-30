Don Sebastián tiene 88 años, caminó un kilómetro para votar en el Perla del Ulúa

El Progreso, Yoro
Sebastián Guevara, originario de Goascorán, Valle, y extrabajador de las bananeras en El Progreso, Yoro, esperaba la apertura del centro de votación en el Instituto Perla del Ulúa desde antes de las 7:00 am.
A sus 88 años, don Sebastián caminó más de un kilómetro para llegar a ejercer su derecho. Fue la segunda persona en llegar al Perla del Ulúa para votar.
“Mi papá nos enseñó que votar es un deber. Él siempre madrugaba para las elecciones porque vivíamos en la montaña”, comentó.
¿Quién fue el primer votante en el Perla del Ulúa de El Progreso, Yoro?
Antes de la llegada de don Sebastián, ya espera ingresar Vicente Ayala, quien oficialmente fue el primero en llegar.
"Tengo 62 años y unos 30 de votar acá", contó Ayala. "Siempre hemos ejercido nuestro derecho. Acá lo que va a imperar es la voluntad del señor. Siempre me ha gustado venir temprano y luego quedar como espectador", apuntó.
Cuatro candidatos se disputan la presidencia
Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los partidos conservadores Nacional y Liberal.
Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana.En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.
Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.