Ministro de Seguridad: "El soberano se manifestará y su voluntad será respetada"

Tegucigalpa., Honduras

En su mensaje en cu cuenta de X (antes Twitter), aseguró que la Policía Nacional mantiene un despliegue total a nivel nacional con el objetivo de asegurar el orden durante las elecciones.

El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, afirmó que este domingo representa “un día histórico” para el país, en una jornada en la que los hondureños decidirán el rumbo de la nación.

“Hoy es un día histórico para el país. Hoy los hondureños decidirán el futuro de la nación. La @PoliciaHonduras mantiene un despliegue total de sus miembros para garantizar la seguridad, la tranquilidad y la transparencia de las elecciones en todo el país”, expresó el funcionario, quien en una de las imágenes informó que 25,000 policías trabajarán en estos comicios.

Agregó que la institución se mantiene desplegada en centros de votación, zonas urbanas y rurales, priorizando la prevención de incidentes y el resguardo de la población. Según el ministro, la labor policial es determinante para asegurar que el proceso se desarrolle con normalidad.