Tomás Zambrano: "Es hoy o nunca; vamos a sacar el familión"

Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, destacó el esfuerzo del equipo electoral de la organización política de cara a los comicios de este día.
En un mensaje dirigido a la militancia, Zambrano agradeció el trabajo que realizan en las mesas de votación, centros de información, barrios y colonias del país para movilizar a los simpatizantes.
“Es hoy o nunca. Felicito al aguerrido y eficiente equipo electoral del PN en las mesas de votación, en los centros de información y en los barrios y colonias de todo el país que mueven el voto; a quienes trabajan en transporte, alimentación y organización; a la infantería del PN, experta en ganar elecciones, maquinaria electoral victoriosa”, manifestó Zambrano.
El dirigente sostuvo que la estructura partidaria es determinante para el futuro de la institución. “El partido y el futuro del país están en sus manos. Confiamos en ustedes, en su trabajo y sacrificio, para que Papi sea presidente, para que ganemos todas las alcaldías y las diputaciones”, añadió.
Zambrano expresó que el trabajo de base será clave en el proceso electoral. “Honduras agradece su sacrificio porque vamos a sacar al familión y vamos a hacer posible que el mejor hombre llegue a la Presidencia, el que logrará unir a la familia hondureña y generar los empleos que la gente necesita”.