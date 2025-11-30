Tomás Zambrano: "Es hoy o nunca; vamos a sacar el familión"

Choluteca

Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, destacó el esfuerzo del equipo electoral de la organización política de cara a los comicios de este día. En un mensaje dirigido a la militancia, Zambrano agradeció el trabajo que realizan en las mesas de votación, centros de información, barrios y colonias del país para movilizar a los simpatizantes.

“Es hoy o nunca. Felicito al aguerrido y eficiente equipo electoral del PN en las mesas de votación, en los centros de información y en los barrios y colonias de todo el país que mueven el voto; a quienes trabajan en transporte, alimentación y organización; a la infantería del PN, experta en ganar elecciones, maquinaria electoral victoriosa”, manifestó Zambrano.