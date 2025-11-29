Nasry Asfura afirma: “Jamás Honduras había estado bajo tantos ojos”.

Nasry “Tito” Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, realizó este sábado un llamado a la participación ciudadana y a la defensa del voto, asegurando que Honduras atraviesa uno de los procesos más observados de su historia reciente.
“Jamás Honduras ha estado ante tantos ojos”, expresó desde su centro de operaciones, donde insistió en que el país no desea confrontación.
“Honduras no quiere odio, ni pleito ni venganza; lo que quiere el país es paz y democracia”, manifestó "Papi a la Orden", a pocas horas de las elecciones generales.
Asfura instó a los ciudadanos a acudir a las urnas y ejercer su voto de manera responsable. “Salgan a votar, que nadie vote por usted, defendamos la paz y la democracia; eso debemos hacer todos los hondureños. Estoy seguro de que si vamos a votar con ese civismo”, dijo.
El aspirante nacionalista subrayó que la participación debe realizarse sin temor y se refirió a recientes tensiones en el organismo electoral, luego de la denuncia de la consejera Cossette López contra el consejero Marlon Ochoa.
“Siguen las amenazas de uno de los consejeros y creo que eso ya debe parar. No es presionando o extorsionando que Honduras va a tener paz. Hay que respetar la constitucionalidad”, señaló.
El presidenciable reiteró además que su partido no permitirá que se “impongan ideologías fracasadas” y pidió que las Fuerzas Armadas actúen conforme a los límites de la ley durante el proceso electoral.