Nasry Asfura afirma: “Jamás Honduras había estado bajo tantos ojos”.

Tegucigalpa, Honduras.

Nasry “Tito” Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, realizó este sábado un llamado a la participación ciudadana y a la defensa del voto, asegurando que Honduras atraviesa uno de los procesos más observados de su historia reciente.

“Jamás Honduras ha estado ante tantos ojos”, expresó desde su centro de operaciones, donde insistió en que el país no desea confrontación.

“Honduras no quiere odio, ni pleito ni venganza; lo que quiere el país es paz y democracia”, manifestó "Papi a la Orden", a pocas horas de las elecciones generales.