El expresidente Pepe Lobo reacciona al indulto de Trump a JOH

Tegucigalpa, Honduras.

A pocas horas de las elecciones generales, el expresidente afirmó que "lo que realmente mueve a la gente a votar es el resentimiento, la indignación y el mismo odio, a veces".

El expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) reaccionó este sábado al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró un indulto a favor del exmandatario J uan Orlando Hernández , sentenciado a 45 años de prisión por narcotráfico y posesión de armas en una corte del Distrito Sur de Nueva York.

Aunque Lobo Sosa mantiene una enemistad abierta con Hernández, afirmó que la decisión tendría efectos políticos favorables para el Partido Nacional.



“Yo con Juan Orlando tengo una enemistad para toda la vida porque él me ha hecho mucho daño, muchísimo daño en mi familia, pero qué decirle, para el Partido Nacional es bueno”, declaró en una entrevista al noticiero Hoy Mismo.

El exgobernante aseguró que personas cercanas en Estados Unidos le confirmaron el anuncio divulgado por Trump. “Yo tengo amigos en Estados Unidos y me hablaron casualmente, hoy me hablaron: mírame si esto es cierto, el presidente Trump ha indultado a Juan Orlando”, relató.

Lobo Sosa añadió que la medida podría fortalecer la narrativa del Partido Nacional frente a quienes han señalado al partido de sostener un período de “narcodictadura”.

Pese a considerar que el indulto es políticamente positivo para Hernández y su instituto político, Lobo Sosa insistió en que su posición personal hacia el exmandatario no cambia. Distinguió su valoración del impacto público de la relación privada marcada por diferencias profundas.

Asimismo, Pepe Lobo hizo un llamado a la nación a ejercer el sufragio: "El pueblo es el que tiene el poder de elegir o sacar un gobierno y en esta ocasión hay una efervescencia como nunca he visto, y es de ir a votar".



