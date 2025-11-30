Hondureños se preparan para las elecciones generales 2025

San Pedro Sula

Honduras iniciará este domingo las elecciones generales 2025, una jornada que se perfila como una de las más determinantes para el rumbo político de los próximos cuatro años, esto de acuerdo al ambiente de tensión que se ha generado en las últimas horas.

A las 7:00 a.m., el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrirá los centros de votación en todo el territorio nacional, permitiendo que unos seis millones de hondureños comiencen a ejercer su derecho al sufragio.

Desde temprano, se observaron largas filas en escuelas, colegios y centros comunales en San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde hasta el momento los ciudadanos han acudido con tranquilidad y orden, a la espera de su participación en el proceso electoral.