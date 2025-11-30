Hondureños se preparan para las elecciones generales 2025

Honduras iniciará este domingo las elecciones generales 2025, una jornada que se perfila como una de las más determinantes para el rumbo político de los próximos cuatro años, esto de acuerdo al ambiente de tensión que se ha generado en las últimas horas.
A las 7:00 a.m., el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrirá los centros de votación en todo el territorio nacional, permitiendo que unos seis millones de hondureños comiencen a ejercer su derecho al sufragio.
Desde temprano, se observaron largas filas en escuelas, colegios y centros comunales en San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde hasta el momento los ciudadanos han acudido con tranquilidad y orden, a la espera de su participación en el proceso electoral.
Las autoridades del CNE informaron que todas las mesas electorales receptoras fueron instaladas con normalidad, mientras que organismos de seguridad y observadores internacionales se despliegan para supervisar el desarrollo de la jornada.
El CNE recordó que las urnas permanecerán abiertas hasta las 5:00 p.m., momento en que iniciará el conteo preliminar de votos.
Los candidatos a cargos de elección popular también comenzarán a presentarse en sus respectivos centros de votación desde las siete de la mañana; por su parte, medios de comunicación y plataformas digitales mantienen una cobertura continua para informar sobre este proceso democrático.
Entre ellos, La Prensa, el diario líder de Honduras, le insta a salir a votar y ser parte de este proceso democrático, y a mantenerse informado de todo lo que ocurra a través de nuestro EN VIVO: Elecciones Honduras 2025, hoy domingo 30 de noviembre.