Hora y lugar donde votarán los candidatos presidenciales este 30 de noviembre

Este domingo 30 de noviembre, más de 6.5 millones de hondureños habilitados en el padrón electoral elegirán entre cuatro candidatos presidenciales a la persona que sucederá a Xiomara Castro al frente del Poder Ejecutivo.
Las elecciones generales iniciarán a las 7:00 am y cerrarán a las 5:00 pm en todo el territorio nacional. El Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé divulgar los primeros resultados preliminares a partir de las 9:00 pm.
Los aspirantes a la Presidencia ejercerán el sufragio en horarios y centros de votación ya establecidos. A Rixi Moncada, candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), le corresponde votar a las 7:00 am en el Centro Educación Centroamérica.
Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, acudirá a las 9:00 am a la escuela República de Honduras, colonia Alameda; mientras que Nasry Asfura, aspirante presidencial del Partido Nacional, ejercerá el sufragio a las 10:30 am en la Universidad Pedagógica Nacional.
Por su parte, Nelson Ávila, del Partido Innovación y Unidad (Pinu-SD), votará a las 11:00 am en el Instituto Gustavo Adolfo Alvarado. A esa misma jornada se suma Mario (Chano) Rivera, del Partido Demócrata Cristiano (DC), quien votará a las 9:00 am en el Instituto San Miguel.
Moncada, abogada y exministra de Defensa cercana al gobierno de Xiomara Castro, encabeza la propuesta de Libre. Nasralla, figura mediática y exdesignado presidencial, representa al Partido Liberal. Asfura, exalcalde de Tegucigalpa, es la apuesta del Partido Nacional; mientras que Ávila compite por el Pinu-SD.
Aunque su fotografía aparece en la papeleta, Mario (Chano) Rivera, del DC, renunció a su candidatura a menos de una semana de las elecciones y anunció públicamente su respaldo a la aspiración presidencial de Salvador Nasralla.