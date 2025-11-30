Hora y lugar donde votarán los candidatos presidenciales este 30 de noviembre

Cortés, Honduras.

Este domingo 30 de noviembre, más de 6.5 millones de hondureños habilitados en el padrón electoral elegirán entre cuatro candidatos presidenciales a la persona que sucederá a Xiomara Castro al frente del Poder Ejecutivo. Las elecciones generales iniciarán a las 7:00 am y cerrarán a las 5:00 pm en todo el territorio nacional. El Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé divulgar los primeros resultados preliminares a partir de las 9:00 pm.

Los aspirantes a la Presidencia ejercerán el sufragio en horarios y centros de votación ya establecidos. A Rixi Moncada, candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), le corresponde votar a las 7:00 am en el Centro Educación Centroamérica. Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, acudirá a las 9:00 am a la escuela República de Honduras, colonia Alameda; mientras que Nasry Asfura, aspirante presidencial del Partido Nacional, ejercerá el sufragio a las 10:30 am en la Universidad Pedagógica Nacional.