Video: sampedrana asegura que su voto fue usado sin su permiso

San Pedro Sula, Cortés.

Una ciudadana hondureña denunció este 30 de noviembre a través de sus redes sociales el supuesto robo de su voto en un centro de votación de San Pedro Sula, pese a no haber ejercido el sufragio. “Ahorita yo vengo a votar y en mi mesa (JRV) ya está mi sello y mi firma de que yo ya voté, y me está diciendo que supuestamente fue un error que él cometió”, aseguró la sampedrana Diana Medina mediante un video compartido en su cuenta de Facebook. “Aparte, tuve que esperar más de una hora para poder entrar porque no les funcionaba el biométrico, porque no tenían sistema”, agregó la ciudadana.

Múltiples irregularidades

La denuncia de Medina se suma a múltiples incidencias con los lectores biométricos registradas en varias zonas del país, incluyendo Yoro, Copán, Cortés y el municipio de San Pedro Sula.

En Yoro, el inicio de la jornada electoral transcurrió con relativa normalidad, aunque se reportaron fallas en los dispositivos y ausencia de urnas en algunos centros, según confirmó Francisco Quiroz , coordinador departamental de Juntas Receptoras de Votos y custodios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El centro de votación del Instituto Perla del Ulúa abrió puntualmente. Quiroz explicó que el Consejo Departamental adoptó resoluciones anticipadas para evitar atrasos, acuerdos que fueron consensuados por representantes de los partidos políticos.

Quiroz detalló que algunos dispositivos “no están funcionando” y que ha recibido informes desde distintos municipios del departamento. En esos casos, se está realizando el registro de manera manual y, cuando el lector falla definitivamente, la incidencia se documenta y se habilita el cuaderno de votación para que el elector coloque su huella.

En San Pedro Sula también hubo reportes. Un ciudadano que votó en la escuela José Trinidad Cabañas aseguró que “en algunas aulas estaban fallando los lectores”. El CNE insistió en que, pese a las fallas, todos los centros de votación deben utilizar el biométrico, siguiendo los protocolos de contingencia establecidos.

Piden extender una hora la votación si hay afluencia de electores