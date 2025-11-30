Ana Hall pide a los miembros de Juntas Receptoras extender una hora la votación si hay afluencia de electores

Tegucigalpa, Honduras

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, pidió a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) extender una hora las votaciones debido a la gran afluencia de hondureños en los centros de votación.

Hall explicó que las Juntas Receptoras de Votos (JRV) tienen la facultad de extender la jornada por una hora adicional si así lo consideran necesario. Esta prórroga puede aplicarse de manera inmediata tras el cierre oficial, dependiendo de las condiciones en cada centro de votación.

Asimismo, reiteró que todos los ciudadanos que se encuentren en fila al momento del cierre tienen garantizado el derecho a ejercer su voto. Señaló que ninguna persona debe ser retirada de la fila mientras permanezca dentro del área de votación antes de las 5:00 p.m.

La consejera destacó que en distintos puntos del país se reporta una alta afluencia de votantes, situación que calificó como un indicador positivo de participación ciudadana. Dijo que este flujo constante debe ser tomado en cuenta por las autoridades de mesa.

En ese contexto, Hall consideró que las JRV deberían optar por prorrogar el horario para asegurar que todos los hondureños puedan votar sin contratiempos. Su llamado busca facilitar el ejercicio del sufragio ante la demanda registrada durante la jornada.

"De acuerdo a la Ley Electoral, la jornada de votación finaliza a las cinco pm. Sin embargo, los miembros de las JRV pueden decidir prorrogar una hora la votación. Todos los electores que se encuentren haciendo fila a la hora del cierre, pueden ejercer el sufragio. Considerando el derecho al sufragio y la afluencia de votantes que se reporta, las JRV deberían prorrogar la hora de votación", escribió.