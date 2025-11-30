Ana Paola Hall denuncia publicación ilegal de encuestas a boca de urna

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, advirtió que algunos medios de comunicación estarían publicando supuestas bocas de urna con mensajes de triunfalismo, lo que constituye una violación directa a la Ley Electoral al no estar autorizadas por el organismo.

Hall señaló que este tipo de publicaciones generan un impacto indebido en el electorado y recordó que solo el CNE está facultado para divulgar resultados preliminares o cualquier dato relacionado con la tendencia electoral. Por ello, insistió en que debe deducirse la responsabilidad a quienes incurran en estas prácticas. Asimismo, hizo un llamado a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) para que permanezcan en sus puestos hasta que concluya la jornada en su totalidad, lo que incluye el cierre de votación, el escrutinio y la transmisión de actas y datos.

"¡Cuiden la voluntad popular!", exhortó la consejera, subrayando la importancia de garantizar un proceso transparente y de resguardar cada etapa del conteo para asegurar que los resultados reflejen la decisión de los hondureños.

Participación ciudadana al mediodía

Más temprano, la consejera Hall informó sobre la cantidad de electores registrados hasta el mediodía de este domingo 30 de noviembre y destacó la alta participación de la ciudadanía. "Al pueblo hondureño informo: A esta hora se reportan 1,019,608 electores registrados a esta hora. ¡La cifra refleja una alta participación ciudadana! ¡Sigan saliendo a votar! Honduras nos necesita", indicó.

