A falta de capacitación y a huellas disminuidas, atribuye Smartmatic fallas del biómetrico

San Pedro Sula, Honduras

En el arranque de la jornada electoral, ni el propio Salvador Nasralla logró escapar a las fallas del sistema biométrico: tres intentos frustrados para registrar su huella obligaron a validar su identidad de forma manual. En la urna 15386 del Instituto José Antonio Domínguez de la capital, otro ciudadano que se convirtió en el primer votante, tampoco pudo votar a la primera. Allí, el proceso comenzó con retraso (hasta las 7:35 am) debido a los problemas del dispositivo que debía garantizar la agilidad y transparencia del voto. Ante estos inconvenientes técnicos en el avance de la jornada electoral en Honduras, cuandos e celebran las elecciones generales 2025, Francisco Campos, representante Smartmatic para Honduras respondió brevemente a LA PRENSA Premium cómo están atajando los inconvenientes técnicos que se han presentado en las primeras horas de la jornada electoral en varios puntos del país.

"Los problemas que se han presentado (porcentualmente pocos), han correspondido a factores que son incididos por problemas en capacitación, identificación de adultos mayores (huellas disminuidas) que es un aspecto normal, algunos relacionados a comunicaciones", respondió Campos Añadió que "todo (va) dentro del marco normal del proceso. A través del call center del CNE y con apoyo técnico nuestro, los incidentes se han atendido y ya se ha ido normalizando, ese pequeño porcentaje de reportes. Cada incidente que se reporta se atiende a través de CNE y con apoyo de nuestros especialistas". El representante de Smartmatic, dijo que "en la última hora, en nuestro caso, el número de llamadas ha sido muy bajo. Siempre es un comportamiento normal de la operación, que al inicio las llamadas suben y luego bajan y se normalizan y concentran sobre problemas que si pueden corresponder a aspectos técnicos".