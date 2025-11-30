A falta de capacitación y a huellas disminuidas, atribuye Smartmatic fallas del biómetrico

En el arranque de la jornada electoral, ni el propio Salvador Nasralla logró escapar a las fallas del sistema biométrico: tres intentos frustrados para registrar su huella obligaron a validar su identidad de forma manual.En la urna 15386 del Instituto José Antonio Domínguez de la capital, otro ciudadano que se convirtió en el primer votante, tampoco pudo votar a la primera. Allí, el proceso comenzó con retraso (hasta las 7:35 am) debido a los problemas del dispositivo que debía garantizar la agilidad y transparencia del voto.Ante estos inconvenientes técnicos en el avance de la jornada electoral en Honduras, cuandos e celebran las <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/elecciones-honduras-2025/honduras-vivo-elecciones-generales-2025-domingo-30-noviembre-MP28419317" target="_blank">elecciones generales 2025</a>,<b> Francisco Campos, representante Smartmatic</b> para Honduras respondió brevemente a <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium" target="_blank">LA PRENSA Premium</a> cómo están atajando los inconvenientes técnicos que se han presentado en las primeras horas de la jornada electoral en varios puntos del país.