Matan a dueños de reconocido "carwash" en Río Blanco

Sujetos a bordo de una bicicleta llegaron al "carwash" y sin mediar palabras dispararon contra la pareja, que se supone era la dueña del negocio

Al interior de este "carwash" asesinaron a la pareja en Río Blanco.
San Pedro Sula

Dos personas fueron asesinadas al interior de un "carwash" ubicado debajo del puente de Río Blanco en San Pedro Sula.

Las víctimas fueron identificadas como Erlin Samuel Ramos Amaya y Lilian Meléndez Hernández, quienes eran los dueños.

El informe preliminar indica que sujetos a bordo de una moto negra se bajaron y le dispararon a los dueños del negocio que se dedica a lavar carros.

Testigo dijeron que las dos personas muertas era los dueños del "carwash" El Cablote, que se ubica en la parte baja del puente que conecta el bulevar del Norte con el de Armenta. En el carwash también funciona una pulpería.

Hasta el lugar llegaron las autoridades policiales para resguardar la escena del crimen.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
