Matan a dueños de reconocido "carwash" en Río Blanco

San Pedro Sula

Las víctimas fueron identificadas como Erlin Samuel Ramos Amaya y Lilian Meléndez Hernández, quienes eran los dueños.

Dos personas fueron asesinadas al interior de un "carwash" ubicado debajo del puente de Río Blanco en San Pedro Sula.

El informe preliminar indica que sujetos a bordo de una moto negra se bajaron y le dispararon a los dueños del negocio que se dedica a lavar carros.

Testigo dijeron que las dos personas muertas era los dueños del "carwash" El Cablote, que se ubica en la parte baja del puente que conecta el bulevar del Norte con el de Armenta. En el carwash también funciona una pulpería.

Hasta el lugar llegaron las autoridades policiales para resguardar la escena del crimen.