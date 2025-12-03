Policía: pruebas científicas reforzarán indicios contra homicida de la pequeña Kimberly

San Pedro Sula, Honduras

Los indicios contra el supuesto homicida de la pequeña Kimberly Anaí Sabillón Barahona serán reforzados con los resultados de laboratorio de las muestras biológicas recolectadas. Así informaron las autoridades policiales. Entre las evidencias enviadas a los laboratorios figuran prendas de vestir del sindicado, Willian Jonathan Reyes Pineda, exmilitar. También están en análisis muestras de sangre, saliva y otros fluidos.

De acuerdo con las autoridades, las pruebas biológicas son claves para establecer la posible vinculación de Reyes Pineda en el crimen de la niña Kimberly, ocurrido el lunes 24 de noviembre en una quebrada de la aldea El Paraíso, sector Pueblo Nuevo de Petoa, Santa Bárbara. Reyes Pineda permanece en prisión por el delito de tráfico de drogas; sin embargo, la Policía lo perfila como el principal sospechoso del asesinato de la menor de seis años. Las indagaciones de los investigadores señalan que uno de los indicios más fuertes contra Reyes Pineda es una secuencia de eventos que lo ubican como el supuesto homicida. El Ministerio Público (MP) también está a la espera de los resultados de las pericias realizadas al machete con el cual, presuntamente, le quitaron la vida a la menor. El arma fue encontrada ensangrentada en la escena del crimen. Las pericias incluyen el levantamiento de huellas para determinar científicamente si Reyes Pineda utilizó el machete, así como pruebas de ADN para establecer si la sangre encontrada es compatible con la de la niña Kimberly Sabillón.

Están documentando expediente para acusar al exmilitar

El lunes 24 de noviembre, la abuela materna de la niña la envió a hacer un mandado a una pulpería alrededor de las 11:00 am, pero no regresó. Sus familiares iniciaron la búsqueda y, a las 6:00 pm del mismo día, la encontraron sin vida. El cuerpo de la menor presentaba heridas provocadas con machete y estaba cubierto con hojas de plantas de guineo. La niña no tenía puesto su pantalón, un indicio de que el homicida supuestamente abusó de ella. Horas después del crimen, la Policía capturó al exmilitar Willian Jonathan Reyes Pineda por la muerte de la niña. Durante el arresto, se le decomisó una bolsa plástica transparente con 13 envoltorios que contenían cocaína.