Las pruebas que implicarían a exmilitar sospechoso de matar a la pequeña Kimberly

San Pedro Sula, Honduras

El exmilitar Willian Jonathan Reyes Pineda fue enviado a prisión por el delito de tráfico de drogas; sin embargo, la Policía lo mantiene perfilado como el principal sospechoso del asesinato de la pequeña Kimberly Anaí Sabillón Barahona (de 6 años). Las autoridades policiales informaron que están documentando el expediente investigativo para remitirlo a la Fiscalía, con el fin de que ese ente presente una acusación formal contra Reyes por el crimen de la menor.

De acuerdo con las investigaciones, existen cuatro fuertes indicios que apuntan a la presunta implicación de Reyes en el asesinato. Tres de ellos corresponden a resultados de laboratorio que, de confirmarse positivos, reforzarían su vinculación con la muerte de la niña. Los agentes indicaron que también existe otro indicio relevante: una secuencia de eventos atribuidos a Reyes Pineda que lo ubicarían como el supuesto homicida. La Policía aseguró que las pruebas científicas servirán para sustentar esa secuencia de hechos. Según lo informado, ya existen resultados preliminares de otros elementos investigativos; sin embargo, las autoridades señalaron que requieren profundizar en las indagaciones para completar el expediente que será presentado al Ministerio Público. Por su parte, funcionarios del Ministerio Público detallaron que están realizando pericias al machete con el cual, supuestamente, se cometió el crimen.

Le dan último adiós a la pequeña Kimberly

El arma (un machete) fue encontrada con manchas de sangre en la escena. Técnicos forenses también efectuarán un levantamiento de huellas para establecer científicamente si Reyes lo manipuló. Asimismo, se realizarán pruebas de ADN para determinar si la sangre hallada en el arma corresponde a la pequeña Kimberly Sabillón. Willian Jonathan Reyes Pineda (de 28 años) fue capturado el lunes, horas después de que la niña fuera encontrada muerta en una quebrada de la aldea El Paraíso, en Pueblo Nuevo de Petoa, Santa Bárbara. Durante la detención, le decomisaron una bolsa plástica transparente que contenía 13 envoltorios con cocaína.

Ese mismo lunes, alrededor de las 11:00 de la mañana, la abuela materna de Kimberly la envió a una pulpería cercana, pero la menor no regresó. Sus familiares iniciaron la búsqueda y, cerca de las 6:00 de la tarde, la hallaron sin vida.