Horrendo: Raptan a niña de seis años y luego aparece muerta en Santa Bárbara

Kimberly Sabillón desapareció a eso de las 11:00 am y en la noche fue encontrada muerta cerca de su casa en la aldea El Paraíso en Petoa, Santa Bárbara

Fotos en vida de la menor Kimberly Sabillón Barahona.
Petoa, Santa Bárbara

Un crimen que ha conmocionado a la comunidad de El Paraíso, en Pueblo Nuevo, Petoa, Santa Bárbara.

La niña Kimberly Sabillón Barahona fue reportada como desaparecida alrededor de las 11:00 a.m. de este lunes 24 de noviembre y, horas más tarde, su cuerpo fue encontrado en una cuneta cercana a su vivienda.

“Era una niña hermosa, la conocíamos todos. Es grave esto... Su cuerpo está cerca de una quebrada”, contó una vecina con lágrimas en los ojos.

Los habitantes de la comunidad se mostraron atónitos ante lo ocurrido, ya que el cuerpo presentaba signos de abuso y heridas compatibles con un ataque con machete, según relató la población en el lugar.

Los pobladores han pedido justicia para Kimberly. Es una zona montañosa y su acceso es complicado.

La madre de la menor estaba desconcertada y consolada por un hermano, mientras pedía ver a la niña. Toda la comunidad acompañaba a la adolorida dama.

