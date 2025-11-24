“Les advirtieron que el camión andaba desperfectos en los frenos y no hicieron caso”

San Pedro Sula, Honduras

Cándido Sabillón Mejía, padre del joven Keneth Yahir Sabillón García, uno de los ocho muertos en el volcamiento ocurrido en la aldea Loma Larga de Colinas, Santa Bárbara, afirmó que el dueño del camión advirtió a los miembros del grupo Los Marranos que no se movilizaran en el vehículo porque tenía desperfectos en los frenos, pero no hicieron caso y aun así lo utilizaron. Keneth Yahir Sabillón (de 25 años) fue una de las ocho personas que murieron el domingo 23 de noviembre cuando el camión en el que se conducían hacia una concentración política en la aldea San Miguel de Lajas volcó. El accidente también dejó 33 heridos.

El joven Keneth Yahir murió cuando la ambulancia que lo trasladaba al hospital Mario Rivas, en San Pedro Sula, chocó contra un autobús en la carretera, a la altura de la colonia San Jorge de Cofradía, Cortés. Don Cándido relató que integrantes del grupo político Los Marranos —que incluye a simpatizantes nacionalistas y liberales y del cual su hijo formaba parte— llegaron donde el propietario del camión, Bladimiro Paredes, para pedirlo prestado, pese a que "él les advirtió que le andaban fallando los frenos y que no era conveniente que se fueran en el camión". Indicó que don Bladimiro acostumbraba prestarles el vehículo porque también es afín al grupo Los Marranos. El camión era conducido por el joven Eliazer Leiva, miembro del mismo grupo político, quien sobrevivió al accidente y fue detenido. "Mi hijo solo tenía fracturas en una mano y en una pierna, él venía estable, bueno, lúcido y platicaba y solo para venirlo a matar allí dentro de la ambulancia", lamentó. También contó que unos "compañeros míos que lo llevaron al hospital de Santa Bárbara platicaron con mi hijo y él estaba lúcido y coherente". El padre denunció que la camilla de la ambulancia no venía asegurada y, al producirse el impacto con el autobús, su hijo salió expulsado, quebró el vidrio de la cabina y cayó encima del conductor, "con todo y camilla".

Keneth Yahir era un apasionado de la ganadería

Don Cándido describió a Keneth como un joven trabajador: “El destino quiso que mi hijo muriera de esa manera. Yo le di una parcela de tierra para que la trabajara y le di mis vacas para que la administrara”. “Ahora (ayer) que fui al corral y no lo miré a él, me puse a llorar porque Keneth madrugaba y llevaba las vacas adonde comen. A él le apasionaba la ganadería”, recordó entre lágrimas. Manifestó que su hijo no tenía ningún vicio: “Él lo que quería era tener más ganado y seguir superándose en ese negocio”.

Don Cándido indicó que el camión ya había tenido un percance una semana antes y que el dueño, Bladimiro Paredes, volvió a advertirles a los jóvenes que los frenos estaban malos, pero “ellos no lo entendieron y como así es la juventud siempre se fueron en el carro”. Según don Cándido, el camión tenía los frenos en mal estado y el peso de las 70 personas que transportaba provocó el accidente.