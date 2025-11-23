Al menos ocho personas muertas deja accidente en caravana del Partido Nacional y Liberal en Santa Bárbara

Un trágico accidente en una caravana política del Partido Nacional y Partido Liberal ha dejado hasta el momento un saldo de ocho personas fallecidas en la comunidad de Loma Larga, en el municipio de Colinas, Santa Bárbara.
La diputada de Santa Bárbara y secretaria del Congreso Nacional de Libre, Angélica Smith, detalló en sus redes sociales que son alrededor de ocho personas las fallecidadas en este lamentable accidente.
"Estamos en comunicación permanente con el alcalde Luis Perdomo y con Amable de Jesús Hernández, quienes ya han activado los equipos de rescate para brindar toda la asistencia necesaria. Que Dios bendiga al noble pueblo de Colinas y conceda paz y fortaleza a las familias afectada", escribió la diputada Smith.
El incidente ocurrió cuando un vehículo tipo camión, que transportaba simpatizantes del Partidos Nacional y Liberal, habría sufrido una colisión vial con una motocicleta que le habría quitado el derecho de vía, provocando que el automotor perdiera el control y cayera a un abismo, dejando como saldo al menos ocho víctimas mortales y una decena de lesionados.
Hasta el momento las autoridades no han detallado los nombres de las víctimas.