Técnicos caen en falsa llamada y terminan en secuestro virtual en Villanueva; Policía los rescató

Villanueva, Cortés

Gracias a una rápida acción policial, los tres empleados de 30, 32 y 27 años, originarios de San Pedro Sula fueron ubicados y rescatados sanos y salvos.

Tres técnicos en refrigeración vivieron horas de angustia luego de caer en un secuestro virtual orquestado por delincuentes que les hicieron creer que debían llegar a una finca en zona montañosa de la aldea El Marañón, en Villanueva, Cortés, zona norte de Honduras.

Los trabajadores relataron que recibieron una llamada desde un número extranjero, donde una supuesta “Finca Las Palmas” solicitaba un servicio de mantenimiento de aires acondicionados. Tras enviarles la ubicación por Google Maps, los “clientes” les ordenaron mantenerse en el sitio y no colgar la llamada.

Mientras esto ocurría, el gerente de la empresa empezó a recibir mensajes intimidatorios de un hombre que aseguraba tener secuestrados a los técnicos y exigía L100,000 para permitirles volver con vida.

Ante la denuncia, equipos de la Unidad Antisecuestros de la DPI desplegaron un operativo en la montaña. Usando técnicas de investigación, lograron encontrar a los trabajadores mientras aún recibían amenazas telefónicas. Los agentes los evacuaron de inmediato y los trasladaron a un sitio seguro.

La Policía informó que este caso confirma una modalidad delictiva en crecimiento, donde criminales contactan a empleados de servicios a domicilio, los aíslan mediante engaños y luego extorsionan a sus jefes o familiares.