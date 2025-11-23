Hombre fallece soterrado durante excavación en Intibucá

La Esperanza, Intibucá.

Un obrero identificado como Fernando Alexis Vásquez García, de 37 años, falleció la tarde del sábado mientras realizaba trabajos de excavación para la instalación de una alcantarilla en la colonia 8 de Octubre, en La Esperanza, Intibucá.

Fernando Alexis, originario de la comunidad de Quebrada de Lajas, trabajaba en el canal cuando, de manera repentina, un alud de tierra lo sepultó.