Hombre fallece soterrado durante excavación en Intibucá

Un obrero identificado como Fernando Alexis Vásquez García, de 37 años, falleció la tarde del sábado mientras realizaba trabajos de excavación para la instalación de una alcantarilla en la colonia 8 de Octubre, en La Esperanza, Intibucá.
Fernando Alexis, originario de la comunidad de Quebrada de Lajas, trabajaba en el canal cuando, de manera repentina, un alud de tierra lo sepultó.
Testigos relataron que, tras el derrumbe, alertaron de inmediato al Cuerpo de Bomberos para solicitar apoyo. Mientras los rescatistas llegaban, sus compañeros intentaron auxiliarlo removiendo la tierra con palas.
Al llegar al lugar, los bomberos lograron rescatarlo, pero lamentablemente el hombre ya no presentaba signos vitales. En el momento del incidente vestía pantalón jean, botas, camisa azul y chaleco de trabajo.
Las causas del derrumbe aún están bajo investigación. Las autoridades no han determinado si el alud ocurrió por una falla en el terreno o algún descuido durante la excavación.