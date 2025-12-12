Marlon Ochoa reconoce derrota de Libre ante embajadores del Grupo 16

Tegucigalpa, Honduras.

Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el Partido Libertad y Refundación (Libre), reconoció ante el G16, durante una reunión realizada en las últimas horas, la derrota de su instituto político en las elecciones del 30 de noviembre. Durante su participación ante los representantes del G16+, un grupo que reúne a cuatro organismos multilaterales, líderes de 15 países y tres bancos de desarrollo, Marlon afirmó: "Todos ustedes saben que yo pertenezco a un partido político, todos saben a qué partido pertenezco. Nosotros, en ese proceso, ya no tenemos ningún interés. Ese partido político (Libre) aceptó unos resultados y esos resultados no le favorecen".

Es la primera vez que Marlon Ochoa se pronuncia sobre los resultados obtenidos por su partido, que fue castigado en las urnas tras la estrepitosa derrota de la candidata de Libre, Rixi Moncada.​​​​​​​

Además, en la misma reunión la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, denunció las acciones de intimidación contra las autoridades electorales y la institucionalidad de parte de Libertad y Refundación (Libre).



Resultados

Rixi Moncada, candidata del Partido Libre, ocupa el tercer lugar en la contienda presidencial con un 19.29 % de los votos, equivalentes a 618,448 sufragios, según el conteo parcial del CNE. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En segundo lugar se encuentra Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con un 39.20% de los votos, lo que representa 1,256,428 votos contabilizados hasta el momento.

Al frente de la carrera se mantiene Nasry Asfura, del Partido Nacional, quien alcanza el 40.52% de los votos, sumando 1,298,835 sufragios. Hasta el momento, el CNE reporta 19,052 actas procesadas, lo que representa el 99.40% % del total. El porcentaje restante corresponde a actas con inconsistencias que aguardan el escrutinio especial.

¿Qué es el G16?