Xabi en problemas: Real Madrid con 9 bajas oficiales vs Alavés... ¿y Mbappé?

Real Madrid está sumergido en una crisis que se ha agravado con las últimas noticias de la enfermería y es que Xabi Alonso tiene nueves bajas confirmadas para el próximo partido en la Liga Española 2025-2026 y cuenta con un solo defensa. ¿Y Kylian Mbappé?
Xabi Alonso comenzó este viernes, tras un día sin entrenamiento después de perder ante el Manchester City en la Champions, a preparar la visita del domingo al Alavés en LaLiga en un partido para el que el técnico cuenta con una extensa lista de bajas, hasta nueve.
Este fue el 11 titular del Real Madrid contra el Manchester City en la Champion League, pero Xabi Alonso se la tendrá que jugar en la Liga Española con una alineación con muchas bajas.
Real Madrid visita el domingo al Deportivo Alavés en la jornada 16 de la Liga Española y Xabi Alonso mandará un once remendado.
Dani Carvajal es el afectado de más larga duración tras volver a lesionarse la rodilla de la que fue operado. Volverá a jugar hasta 2026.
Éder Militao se lesionó en el partido anterior de la Liga Española. El brasileño sufre de una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Podría llegar a estar apartado hasta cuatro meses de los terrenos de juego.
Ferland Mendy sufre una rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho, una lesión que lo ha mantenido fuera de los terrenos de juego durante muchos meses.
Trent Alexander-Arnold sufrió su tercera lesión desde que es futbolista del Real Madrid, en el partido ante Athletic Club de Bilbao. Sufrió una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda.
David Alaba sufre de una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha y todavía no se sabe cuándo volverá a jugar con el Real Madrid.
Eduardo Camavinga abandonó el partido ante el Athletic Club de Bilbao con unas molestias en el tobillo. El francés aún no está recuperado del esguince de tobillo que sufrió y Xabi Alonso no puede contar con él.
Álvaro Carreras no está lesionado, pero no podrá jugar en Vitoria contra el Alavés por estar sancionado. El lateral zurdo fue expulsado en el juego anterior de la Liga Española ante el Celta de Vigo.
Fran García es otro de los jugadores que no estarán ante Alavés por sanción luego de su expulsión contra el Celta de Vigo en el Bernabéu.
El joven brasileño Endrick tampoco podrá estar disponible para jugar en Vitoria ya que fue expulsado ante Celta de Vigo cuando estaba en el banco de suplentes.
Antonio Rüdigere es duda para jugar el fin de semana. El defensa alemán, quien jugó contra el Manchester City y se le esperaba en Vitoria, trabajó en el gimnasio debido a unas fuertes molestias en la pierna izquierda, que ya sufría el miércoles y que le hicieron forzar para poder estar en Champions.
Por su parte, Xabi Alonso podría recibir una buena noticia en forma de recuperación, con un Dean Huijsen que parece ha superado una sobrecarga muscular que le ha hecho perderse los últimos cinco partidos. El central entrenó con el grupo y, si se cumple el plan previsto, repetirá presencia sobre el césped el sábado y estará ante el Alavés.
Por su parte, según informaron a EFE fuentes del club, Mbappé no entrenó sobre el césped este viernes en el primer entrenamiento del Real Madrid para preparar la visita al Alavés. Llevó a cabo trabajo específico y su presencia o no en Vitoria la marcará cómo evolucionen sus sensaciones en la rodilla izquierda, que cuidan con mimo para no asumir ningún riesgo mayor.
Mbappé estuvo en el banquillo ante el Manchester City, pero no jugó ni calentó con sus compañeros debido a unas molestias en su rodilla izquierda. A dos días del choque liguero, su presencia en Vitoria es duda.
Para el partido del Real Madrid ante Alavés, Xabi Alonso solo cuenta con un defensa 100% sano de la primera plantilla: Raúl Asencio.
Mientras, Fede Valverde no participó con el resto de sus compañeros en el entrenamiento como medida de precaución por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. El plan con el uruguayo es que limite esfuerzos, ya que el jugador quiere estar en el césped de Vitoria.