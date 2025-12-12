Xabi en problemas: Real Madrid con 9 bajas oficiales vs Alavés... ¿y Mbappé?

Por su parte, Xabi Alonso podría recibir una buena noticia en forma de recuperación, con un Dean Huijsen que parece ha superado una sobrecarga muscular que le ha hecho perderse los últimos cinco partidos. El central entrenó con el grupo y, si se cumple el plan previsto, repetirá presencia sobre el césped el sábado y estará ante el Alavés.