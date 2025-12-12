Maluma lanzará pódcast con grabaciones reales de sus terapias

El cantante colombiano Maluma sorprendió a su audiencia al anunciar el lanzamiento de Las cosas como son, un pódcast en el que compartirá parte del proceso terapéutico que vivió durante el último año. El anuncio lo realizó el 11 de diciembre a través de sus redes sociales, donde habló abiertamente de la crisis emocional que enfrentó.

En un video grabado desde Medellín, el artista explicó que 2025 fue uno de los años más complejos de su vida a nivel psicológico. Describió ese periodo como una etapa marcada por ansiedad, depresión y una sensación persistente de oscuridad que lo llevó a buscar ayuda profesional de manera constante.

Durante ese proceso, Maluma tomó una decisión poco habitual: grabar sus sesiones de terapia y las conversaciones que sostuvo con especialistas y personas cercanas. Ese material, inicialmente privado, se convirtió en el eje central del pódcast que estrenará este sábado 13 de diciembre.

El artista aseguró que el proyecto nació como una forma de ordenar sus pensamientos y entender lo que estaba viviendo. Con el paso de los meses, comprendió que esas grabaciones podían servir también a quienes atraviesan situaciones similares y no encuentran un espacio seguro para hablar de salud mental.

Maluma reconoció que durante mucho tiempo subestimó la importancia de atender el bienestar emocional. Confesó que solía responder con frases como “haz ejercicio” u “ocúpate” cuando alguien mencionaba ansiedad o depresión, hasta que él mismo tuvo que enfrentar esos diagnósticos de manera directa.

El pódcast, según explicó, busca romper tabúes especialmente arraigados en la masculinidad latinoamericana, donde la vulnerabilidad suele interpretarse como debilidad. Su intención es mostrar que pedir ayuda no solo es válido, sino necesario para evitar que los problemas emocionales se profundicen.

En Las cosas como son, los oyentes escucharán fragmentos reales de sus sesiones, reflexiones personales y conversaciones íntimas que marcaron su proceso de sanación. El artista describió el contenido como un “regalo de Navidad” para quienes sienten que no encuentran salida en momentos de confusión emocional.

El anuncio generó una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de seguidores destacaron el valor de que una figura de su talla hable abiertamente sobre salud mental. Muchos usuarios agradecieron que utilice su plataforma para visibilizar temas que aún generan estigma en distintos sectores de la sociedad.

Medios internacionales también resaltaron la dimensión personal del proyecto y señalaron que se trata de una de las iniciativas más íntimas en la carrera del intérprete de Hawái. Para algunos analistas, el pódcast marca un giro hacia una etapa más reflexiva en su vida pública.

Maluma afirmó que espera que el contenido inspire a otros a buscar apoyo profesional cuando lo necesiten. “Quiero que la gente se abra”, expresó en su mensaje, subrayando que hablar de salud mental no debe ser motivo de vergüenza ni de silencio.

El artista también reflexionó sobre la presión que enfrentan las figuras públicas, quienes, pese a su éxito, no están exentas de crisis emocionales. En su caso, dijo que la terapia le permitió reconectar consigo mismo y replantear prioridades que había dejado de lado por la exigencia de su carrera.

Con este lanzamiento, Maluma se suma a una tendencia creciente de celebridades que utilizan los pódcast como espacio para compartir experiencias personales y promover conversaciones profundas. Su estreno ha generado expectativa entre sus seguidores y entre quienes buscan contenidos honestos sobre salud mental.