Key Key se convierte en el más escuchado de Honduras en Spotify

San Pedro Sula, Honduras.

La canción, que mezcla ritmos urbanos con una propuesta fresca y un estilo distintivo, se ha apoderado de las principales plataformas digitales.

El cantante hondureño Key Key continúa consolidándose como una de las voces urbanas más influyentes del país, luego de posicionarse como el artista más escuchado en Honduras gracias a su más reciente lanzamiento titulado “Qué lo que hay”.

Desde su estreno, “Qué lo que hay” ha generado un creciente impacto entre los jóvenes hondureños, convirtiéndose rápidamente en tendencia debido a su sonido pegajoso y a la identidad musical que caracteriza a Key Key.



En servicios de streaming como Spotify, el tema ha escalado posiciones hasta colocarse entre los más reproducidos del país, demostrando el creciente arrastre del artista dentro de la escena musical urbana.

Key Key, quien en los últimos años ha logrado destacar por su stilo auténtico, continúa ampliando su base de seguidores. Su carrera ha estado marcada por una evolución constante, pasando de ser una promesa del género a convertirse en un referente del movimiento urbano nacional.