Así luce Kim Kardashian en Fortnite, disponible desde este fin de semana

Kim Kardashian se unirá a Fortnite y los jugadores podrán usar su personaje a partir de este fin de semana. Dos aspectos de la celebridad estarán disponibles en el videojuego desde el sábado 13 de diciembre, lo que consolida a la estrella como una de las figuras públicas de mayor perfil incorporadas al título hasta la fecha.

Aprovechando el estatus de moda de Kardashian, las apariencias fueron diseñadas para ofrecer un alto nivel de personalización. El aspecto icónico incluye un atuendo ajustado con opciones de colores, escotes y peinados. La versión estándar de la celebridad incorpora una chaqueta que puede ponerse o retirarse según la preferencia del jugador.

Entre los elementos adicionales se incluyen un par de gestos. Uno de ellos muestra a Kardashian agitando una botella de jugo Slurp, para luego destaparla sobre su cabeza y atraparla en un vaso equilibrado sobre su pie, una animación que ya generó comentarios entre los seguidores del juego.

La empresaria norteamericana llegará también con varios elementos cosméticos, como un avión y un bolso, que por lo visto harán las veces de planeador y pico, respectivamente.

La llegada de Kardashian a Fortnite no está directamente relacionada con el reciente relanzamiento del Capítulo 7. Actualmente, los modos principales de Battle Royale incorporan un mapa inspirado en California con una versión propia de Hollywood para explorar.

Kardashian se convierte así en la más reciente integrante de la Serie Ícono de Fortnite, donde ya figuran artistas y personalidades como Snoop Dogg, Ariana Grande, Lady Gaga, Billie Eilish, Eminem y el futbolista inglés Harry Kane.

Kim Kardashian compartió la noticia en sus redes sociales con un mensaje: “Los veo en Fortnite“.