"El Fantasma", vinculado a crimen del hijo de "Pepe" Lobo, obtuvo licencia de conducir en California

San Pedro Sula.

Un presunto líder de la Mara Salvatrucha (MS-13), señalado por integrar un escuadrón de sicarios que asesinó a cuatro personas en Honduras —entre ellas Said Lobo Bonilla, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa— obtuvo una licencia de conducir en California utilizando su identidad real, revelaron autoridades federales de Estados Unidos. El Departamento de Justicia informó que Gerson Emir Cuadra Soto, alias “Fantasma”, ingresó de manera irregular a territorio estadounidense en 2022, luego de supuestamente sobornar para salir de una cárcel en Honduras. La captura del hondureño ocurrió el lunes en Grand Island, Nebraska, donde residía en un apartamento.

De acuerdo con la denuncia federal, Cuadra Soto, de 33 años, logró obtener una licencia de conducir en California, para lo cual proporcionó una huella dactilar que posteriormente permitió confirmar su identidad. Las autoridades no precisaron qué oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) emitió el documento. El caso surge semanas después de que el gobierno de California revocara 17,000 licencias tras cuestionamientos de la administración Trump sobre permisos otorgados a migrantes en situación irregular para conducir camiones o autobuses. Esa revisión se intensificó tras el accidente fatal en el que un transportista indocumentado de 21 años, con licencia del estado, chocó contra ocho vehículos causando tres muertes.