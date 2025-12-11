Fuerzas Armadas oficializan ascensos en su 200 aniversario

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, oficializó ascensos y entregó distinciones en la institución castrense durante una ceremonia celebrada en los predios del Campo de Parada Marte, Tegucigalpa.
"En estos 200 años, las Fuerzas Armadas fuimos inspiradas por Lempira y Francisco Morazán", dijo en su discurso Hernández.
"A usted, señora presidenta, nos sentimos orgullosos de formar parte de su Gobierno. Hemos seguido sus líneas estratégicas que han venido a propiciar un ambiente de paz y seguridad", dijo Hernández.
#200AñosAlServicioDeLaPatria | Galeria Parte 1📸— Fuerzas Armadas de Honduras (@FFAAHN) December 11, 2025
Inician los actos protocolarios de esta histórica conmemoración.
Las fotografías capturan los primeros momentos de una jornada solemne en la que se honra el legado, la disciplina y los 200 años de servicio del @EjercitoHn. pic.twitter.com/EQvhf9RMe0
En la ceremonia estuvieron presentes la presidenta del país, Xiomara Castro, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, Rebeca Ráquel, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y el viceministro de Defensa, Orlando Garner. También agregados militares de Belice y Nicaragua y la Junta de Comandantes del Ejército.
Hernández destacó el "profesionalismo" de las Fuerzas Armadas durante los comicios generales, celebrados el domingo 30 de noviembre.
"Conmemoramos 200 años de fundación de nuestro Ejército. En este momento de refundación de la Patria, iniciado durante mi mandato, ha cumplido con responsabilidad, lealtad y patriotismo las misiones en defensa dentro del marco de la Constitución de la República", dijo la presidenta Castro en su discurso.
"Las Fuerzas Armadas han tenido un papel determinante al romper cualquier vínculo con estructuras criminales, narcotraficantes, maras, delincuentes comunes y de cuello blanco. Se ha recuperado su misión constitucional y se ha puesto a las Fuerzas Armadas al servicio del pueblo hondureño", añadió Castro.
Sobre Hernández, Castro calificó la gestión del general como "correcta y patriótica".
Autoridades castrenses dieron condecoraciones ayer a los "mejores oficiales que destacaron en su formación militar para ascender a oficiales".
#200AñosAlServicioDeLaPatria || Galería parte 2📸— Fuerzas Armadas de Honduras (@FFAAHN) December 11, 2025
Continuan los actos de esta histórica conmemoración. pic.twitter.com/G2evLKJLVe
Hernández pasará a general en condición de retiro
A partir del 1 de enero de 2026, Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas (FFAA), pasará a ser general en condición de retiro. Mientras eso ocurre, sigue promoviendo a varios coroneles para que sean ascendidos a generales, conoció la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium.
Recientemente trascendió el acuerdo JEMC-SG No 032-2025, de fecha 17 de marzo de 2025, que hace referencia al dictamen D-034(C-1) 2025, emitido por la Dirección de Recursos Humanos (C-1) de las Fuerzas Armadas —del 27 de febrero del 2025— en el cual se detalla el retiro, a partir del 31 de diciembre próximo, de 28 oficiales, por cumplir 35 años en la milicia.
Entre los que pasan a la vida civil está Hernández, quién sale del poder coincidiendo con Libertad y Refundación (Libre) —partido que apoyó politizando las Fuerzas Armadas y poniendo en peligro la democracia— que se está quedando como la tercera fuerza política por los resultados de las elecciones generales.
Este militar pasa a la historia como uno de los jefes más cuestionados en las FFAA, ya que en su mandato, que comenzó en diciembre de 2023, intimidó a la oficialidad al entrar en una desesperada carrera para que la institución respondiera a los intereses partidarios e ideológicos de Libre.
Además atropelló a las autoridades electorales, atacó a medios de comunicación y periodistas y se reunió en Venezuela con Vladimir Padrino López, considerado uno de los capos del Cartel de los Soles por quien hay una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.