Fuerzas Armadas oficializan ascensos en su 200 aniversario

Tegucigalpa.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, oficializó ascensos y entregó distinciones en la institución castrense durante una ceremonia celebrada en los predios del Campo de Parada Marte, Tegucigalpa. "En estos 200 años, las Fuerzas Armadas fuimos inspiradas por Lempira y Francisco Morazán", dijo en su discurso Hernández. "A usted, señora presidenta, nos sentimos orgullosos de formar parte de su Gobierno. Hemos seguido sus líneas estratégicas que han venido a propiciar un ambiente de paz y seguridad", dijo Hernández.

#200AñosAlServicioDeLaPatria | Galeria Parte 1📸

Inician los actos protocolarios de esta histórica conmemoración.



Las fotografías capturan los primeros momentos de una jornada solemne en la que se honra el legado, la disciplina y los 200 años de servicio del @EjercitoHn. pic.twitter.com/EQvhf9RMe0 — Fuerzas Armadas de Honduras (@FFAAHN) December 11, 2025

En la ceremonia estuvieron presentes la presidenta del país, Xiomara Castro, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, Rebeca Ráquel, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y el viceministro de Defensa, Orlando Garner. También agregados militares de Belice y Nicaragua y la Junta de Comandantes del Ejército. Hernández destacó el "profesionalismo" de las Fuerzas Armadas durante los comicios generales, celebrados el domingo 30 de noviembre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Conmemoramos 200 años de fundación de nuestro Ejército. En este momento de refundación de la Patria, iniciado durante mi mandato, ha cumplido con responsabilidad, lealtad y patriotismo las misiones en defensa dentro del marco de la Constitución de la República", dijo la presidenta Castro en su discurso. "Las Fuerzas Armadas han tenido un papel determinante al romper cualquier vínculo con estructuras criminales, narcotraficantes, maras, delincuentes comunes y de cuello blanco. Se ha recuperado su misión constitucional y se ha puesto a las Fuerzas Armadas al servicio del pueblo hondureño", añadió Castro. Sobre Hernández, Castro calificó la gestión del general como "correcta y patriótica". Autoridades castrenses dieron condecoraciones ayer a los "mejores oficiales que destacaron en su formación militar para ascender a oficiales".

#200AñosAlServicioDeLaPatria || Galería parte 2📸



Continuan los actos de esta histórica conmemoración. pic.twitter.com/G2evLKJLVe — Fuerzas Armadas de Honduras (@FFAAHN) December 11, 2025

Hernández pasará a general en condición de retiro