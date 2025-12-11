Fiscal Johel Zelaya: "El hombre que se arrodilla a un partido político, ese hombre no sirve"

Tegucigalpa, Honduras.

El fiscal general de la República, Johel Zelaya, afirmó este jueves que “el hombre que se arrodilla a un partido político, ese hombre no sirve”, al insistir en que quien dirige el Ministerio Público debe tener carácter y autonomía frente a cualquier presión externa.

Según dijo, la ley otorga al fiscal general un nivel de poder que impide que actores políticos puedan “atravesarse” en decisiones que deben mantenerse estrictamente dentro del marco legal.

“El hombre que se arrodilla a un partido político, ese hombre no sirve. Hay que tener cáracter para enfrentar cualquier petición que no esté dentro del marco de la ley. ¿Ustedes creen que con el poder que le da la ley al fiscal general un político se le va a atravesar? Si actuar en los próximos días o meses me trae consecuencias ante los políticos, yo las asumo con valentía, pero no me voy a arrodillar a ningún político”, expresó Johel mientras le consultaban si había estado de rodillas ante el Partido Libertad y Refundación (Libre).

Johel Zelaya además se refirió a tres audios que fueron filtrados este 11 de diciembre por el Ministerio Público y que estarían ligados a un presunto fraude electoral.

“Si esos audios no fueran reales, el fiscal general no debería seguir en ese despacho. Sepan que este fiscal los va a combatir”, afirmó Zelaya.

“La verdad no ocupa adornarse, el camino de la mentira tiene pies cortos. Jamás el Ministerio Público se va a prestar para fabricar audios”, expresó Zelaya, al destacar que trabajan de manera cercana con la Unidad Contra Delitos Electorales en un contexto donde, dijo, “el tema electoral no ha terminado”.

Agregó que, tras la conferencia, sostendría una reunión con esa unidad para evaluar avances e información relacionada.