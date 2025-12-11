Fiscal Johel Zelaya: "El hombre que se arrodilla a un partido político, ese hombre no sirve"

El fiscal general de la República, Johel Zelaya, afirmó este jueves que “el hombre que se arrodilla a un partido político, ese hombre no sirve”, al insistir en que quien dirige el Ministerio Público debe tener carácter y autonomía frente a cualquier presión externa.
Según dijo, la ley otorga al fiscal general un nivel de poder que impide que actores políticos puedan “atravesarse” en decisiones que deben mantenerse estrictamente dentro del marco legal.
“El hombre que se arrodilla a un partido político, ese hombre no sirve. Hay que tener cáracter para enfrentar cualquier petición que no esté dentro del marco de la ley. ¿Ustedes creen que con el poder que le da la ley al fiscal general un político se le va a atravesar? Si actuar en los próximos días o meses me trae consecuencias ante los políticos, yo las asumo con valentía, pero no me voy a arrodillar a ningún político”, expresó Johel mientras le consultaban si había estado de rodillas ante el Partido Libertad y Refundación (Libre).
Johel Zelaya además se refirió a tres audios que fueron filtrados este 11 de diciembre por el Ministerio Público y que estarían ligados a un presunto fraude electoral.
“Si esos audios no fueran reales, el fiscal general no debería seguir en ese despacho. Sepan que este fiscal los va a combatir”, afirmó Zelaya.
“La verdad no ocupa adornarse, el camino de la mentira tiene pies cortos. Jamás el Ministerio Público se va a prestar para fabricar audios”, expresó Zelaya, al destacar que trabajan de manera cercana con la Unidad Contra Delitos Electorales en un contexto donde, dijo, “el tema electoral no ha terminado”.
Agregó que, tras la conferencia, sostendría una reunión con esa unidad para evaluar avances e información relacionada.
“El pueblo hondureño que me conoce sabe que no vamos a retroceder en esta lucha. Aquí seguiremos, eso sí, nadie debe enamorarse de los cargos públicos porque son de quienes pagan impuestos”, añadió.
Sobre decisiones recientes en secretarías de Estado, Zelaya dijo no pronunciarse al considerar que son temas de carácter político y ajenos a su competencia.
Respecto a la posibilidad de un juicio político en su contra, respondió: “No temo ningún juicio político. Ese es el canto de quienes se sienten agredidos por las actuaciones del fiscal general, pero se van a sentir más agredidos”.
Denuncia de Marlon Ochoa y respuesta de Cossette López
El pasado 22 de octubre, Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), acudió al Ministerio Público en Tegucigalpa para presentar las pruebas de un presunto plan entre una de las consejeras del ente electoral y un jefe de bancada de un partido político, con el propósito de provocar una crisis poselectoral.
“Hemos entregado 24 audios. En ellos se constata la voz de una consejera propietaria, del jefe de bancada de un partido político y de miembros de las Fuerzas Armadas”, expresó Ochoa durante una entrevista.
En su momento, la consejera López calificó las acusaciones en su contra como “una acción atrevida, además divorciada de ética y la moral”, al tiempo que denunció una campaña de desprestigio en su contra.
"Siento que estoy en un circo. Siento que me quieren desestabilizar. Crearon absolutamente todo (los audios). No sé a quiénes pretender imitar con las otras veces. Son audios creados.", ahondó López en una entrevista.