EEUU eleva recompensa por asesinato del militar estadounidense en Comayagua

Tegucigalpa, Honduras.

El Departamento de Investigación Criminal (CID) del Ejército de los Estados Unidos incrementó a 25,000 dólares la recompensa para cualquier persona que brinde información confiable que permita identificar, arrestar y lograr la condena de quienes asesinaron al primer teniente Marciano Angelo Parisano en Comayagua. El anuncio fue hecho por el Departamento de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos (CID), que continúa recopilando pistas sobre el hecho y reiteró que la colaboración ciudadana es clave para avanzar en el caso.

El CID subrayó que la identidad de quienes colaboren con la investigación será protegida y recordó que la recompensa se otorgará únicamente si la información conduce al arresto y posterior condena del o los responsables.

¡AUMENTA LA RECOMPENSA HASTA $25,000!



El cuerpo del oficial fue hallado la mañana del sábado 3 de mayo de 2025, a la orilla del río Chiquito, en el departamento de Comayagua. Desde entonces, el caso ha tenido un fuerte impacto nacional e internacional, y continúa bajo investigación conjunta entre las autoridades hondureñas y estadounidenses.