EEUU eleva recompensa por asesinato del militar estadounidense en Comayagua

Angelo Marciano Parisano, de 25 años, fue encontrado muerto el 3 de mayo de 2025. Era primer teniente del Ejército de los Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.

El Departamento de Investigación Criminal (CID) del Ejército de los Estados Unidos incrementó a 25,000 dólares la recompensa para cualquier persona que brinde información confiable que permita identificar, arrestar y lograr la condena de quienes asesinaron al primer teniente Marciano Angelo Parisano en Comayagua.

El anuncio fue hecho por el Departamento de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos (CID), que continúa recopilando pistas sobre el hecho y reiteró que la colaboración ciudadana es clave para avanzar en el caso.

Angelo Parisano y su brillante carrera apagada por la violencia en Honduras

El CID subrayó que la identidad de quienes colaboren con la investigación será protegida y recordó que la recompensa se otorgará únicamente si la información conduce al arresto y posterior condena del o los responsables.

El cuerpo del oficial fue hallado la mañana del sábado 3 de mayo de 2025, a la orilla del río Chiquito, en el departamento de Comayagua. Desde entonces, el caso ha tenido un fuerte impacto nacional e internacional, y continúa bajo investigación conjunta entre las autoridades hondureñas y estadounidenses.

Angelo Marciano Parisano huyó de riña antes de ser hallado muerto en un río

A mediados de mayo, surgieron nuevas hipótesis sobre el asesinato, y aunque se han identificado sospechosos, no se han revelado detalles para no entorpecer las pesquisas, informaron las autoridades.

La Policía Nacional de Honduras confirmó que los avances en el caso se desarrollan con acompañamiento del CID, entidad que supervisa la investigación desde el inicio.

