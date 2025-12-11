VIDEO: Momento en que disparan a un hombre en San Pedro Sula

San Pedro Sula

Aunque en un principio se dijo que la víctima era el abogado penalista Jefri Francisco Alemán, a quien sujetos le quitaron la vida luego de despojarlo de sus pertenencias la mañana del miércoles 10 de diciembre, las autoridades policiales descartaron este extremo.

Un video captó el momento exacto cuando un hombre fue asaltado y luego atacado a disparos en San Pedro Sula, al norte de Honduras.

En el material gráfico que circula en redes sociales se observa cuando un hombre permanece de pie en una llantera localizada en el barrio Cabañas y de pronto llegan tres sujetos, quienes lo encañonan y le quitan sus pertenencias. Se confirmó que este asalto violento se registró el lunes 8 de diciembre.

En el caso del abogado Jefri Francisco Alemán, las imágenes de la escena del crimen muestran que quedó tendido en medio del pavimento que están terminando en el trayecto de la 15 a la 20 calle del Segundo Anillo, por lo que no coincide con las descripciones del material gráfico que circuló en las últimas horas.

Se confirmó que Alemán residía en la residencial Los Castaños de Choloma.