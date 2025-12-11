Tribunal mantiene prisión preventiva para Alexander Ardón por lavado de activos

El Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción rechazó este jueves la solicitud de cambio de medidas cautelares para Amílcar Alexander Ardón Soriano, exalcalde de El Paraíso, Copán, acusado del delito de lavado de activos. La decisión mantiene al imputado bajo prisión preventiva.
Durante la audiencia de revisión, la defensa presentó un recurso de reposición que fue nuevamente denegado por el tribunal, al considerar que “todavía se mantienen los presupuestos legitimadores”, entre ellos el monto del presunto delito, el riesgo de obstaculización del proceso y el peligro de fuga. Así lo informó José Salinas, portavoz del Poder Judicial.
La defensa había solicitado sustituir la prisión preventiva por medidas distintas, argumentando arraigo y ofreciendo garantías patrimoniales para una eventual fianza.
Sin embargo, el tribunal resolvió que, debido a la gravedad del delito imputado, no procedía modificar la medida.
Salinas explicó que la defensa podrá volver a solicitar una revisión dentro de los próximos tres meses, conforme a la normativa vigente.
El juicio oral y público contra Ardón está programado para reanudarse el 12 de marzo de 2026, a las 9:00 de la mañana.
Captura y antecedentes
El narcotraficante Amílcar Alexander "Chande" Ardón fue capturado el 7 de abril de 2025 en Honduras tras ser deportado desde Estados Unidos, país en donde fue condenado y colaboró en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano "Tony" Hernández.
Alexander Ardón se entregó en febrero de 2018 tras negociar con la DEA. Él y su hermano Hugo Ardón conformaron el 'Cartel de los hermanos AA' que controló las rutas del tráfico de cocaína en los departamentos de Copán y Ocotepeque.
Fue acusado por la fiscalía de Estados Unidos de conspirar para traficar cocaína hacia territorio estadounidense.
Según la acusación en el tribunal del distrito Sur de Nueva York, cobraba una tasa por cada kilo de cocaína que pasaba por su municipio.En la imagen, una de sus mansiones incautadas en Copán.
"Chande" Ardón fue alcalde de El Paraíso, Copán, en el año 2000 y 2015, cuando tenía 28 años. Ardón era un político intocable en el municipio.