Tribunal mantiene prisión preventiva para Alexander Ardón por lavado de activos

Tegucigalpa, Honduras.

El Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción rechazó este jueves la solicitud de cambio de medidas cautelares para Amílcar Alexander Ardón Soriano, exalcalde de El Paraíso, Copán, acusado del delito de lavado de activos. La decisión mantiene al imputado bajo prisión preventiva. Durante la audiencia de revisión, la defensa presentó un recurso de reposición que fue nuevamente denegado por el tribunal, al considerar que “todavía se mantienen los presupuestos legitimadores”, entre ellos el monto del presunto delito, el riesgo de obstaculización del proceso y el peligro de fuga. Así lo informó José Salinas, portavoz del Poder Judicial.

La defensa había solicitado sustituir la prisión preventiva por medidas distintas, argumentando arraigo y ofreciendo garantías patrimoniales para una eventual fianza.

Sin embargo, el tribunal resolvió que, debido a la gravedad del delito imputado, no procedía modificar la medida. Salinas explicó que la defensa podrá volver a solicitar una revisión dentro de los próximos tres meses, conforme a la normativa vigente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El juicio oral y público contra Ardón está programado para reanudarse el 12 de marzo de 2026, a las 9:00 de la mañana.

Captura y antecedentes