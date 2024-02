EUA ratifica condenas a “Tony” Hernández y Geovanny Fuentes

Además, Tony manifestó que los comentarios del fiscal durante la sumatoria lo privaron de un juicio justo en violación del debido proceso, y aseguró que el tribunal de distrito no investigó las posibles malas conductas o prejuicios del jurado después de que un integrante suplente planteó preocupaciones sobre su seguridad en una nota al tribunal.

Revela el escrito que Tony Hernández les dijo a los agentes de la DEA que lo arrestaron que él deseaba cooperar, los agentes le preguntaron, en español, si en ese momento tenía abogado, pero respondió que hacía más de un año que no hablaba con Manuel Retureta, un abogado que lo representó en relación con una oferta al Gobierno que ocurrió dos años antes, pero que “le gustaría llamarlo primero”.

En ese momento, los agentes volvieron a intentar, sin éxito, localizar a Retureta, por lo que nuevamente preguntaron si un abogado, a lo que respondió que no lo sabía.

Los agentes volvieron a consultar con los fiscales, quienes aconsejaron que no entrevistaran a Hernández en ese momento.

Cuando comenzó la entrevista grabada en video, los agentes confirmaron, en el expediente, el resultado final de su intercambio anterior con Hernández.

El agente dijo: “Solo quiero repetir aquí lo que me dijiste antes. Que deseas proceder y hacer una declaración y hablar con nosotros”. Continuó: “Hoy no tienes representación legal, ahora, estarás hablando con un abogado en el futuro, pero ¿deseas iniciar este proceso ahora?

Tony respondió: “Así es. Quiero comenzar”.

Sobre este particular, la Corte de Apelaciones señala que “en este registro coincidimos con el tribunal de distrito en que la entrevista posterior al arresto no debería haber sido suprimida. Primero, admitir que las declaraciones de la entrevista no entraron en conflicto. Asimismo, la norma pertinente que rige la conducta de los fiscales prohíbe a un abogado comunicarse sobre un asunto “con una parte que el abogado sabe que está representada por otro abogado en el asunto”.

Basado en el registro de las interacciones entre los fiscales, los agentes de la DEA y Hernández, así como declaraciones realizadas por la Fiscalía en el expediente de la audiencia de supresión, el tribunal de distrito concluyó que los abogados no tenían conocimiento real de que Hernández tenía un asesor legal en ese momento, “una conclusión en la que no vemos ningún error claro”.

Hernández cita un caso de un tribunal de apelaciones intermedio de Nueva York sugiriendo que, no obstante, el texto de la norma, esta puede ser violada cuando los abogados simplemente deberían haber sabido que un testigo estaba representado por un abogado durante el sumario, alegando que la Fiscalía atacó indebidamente la integridad y motivos de la defensa ante el jurado.

En busca de un nuevo juicio en esta supuesta mala conducta fiscal, Hernández enfrenta una “pesada carga, porque la mala conducta alegada debe ser tan grave y significativa como para dar lugar a la negación de su derecho a un juicio justo. En este caso no soporta esa carga”.