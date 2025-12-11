Ana Paola Hall denuncia intentos de intimidación y advierte que defenderá el proceso electoral

Tegucigalpa, Honduras
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, expuso este jueves su preocupación por dos hechos ocurridos en las últimas horas y que, según dijo, ponen en riesgo el desarrollo del proceso de las elecciones generales 2025.
"Esta mañana, en reunión con el G16+, he manifestado mi preocupación por dos hechos acontecidos en las últimas horas", inicia el comunicado divulgado en su cuenta de X.
Hall señaló en primer lugar la convocatoria realizada por el coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre) para que colectivos de esa institución política se ubicaran en las afueras del INFOP, sitio donde trabajan funcionarios del CNE y se resguarda material electoral.
El segundo hecho al que hizo referencia fue un comunicado emitido por la Comisión Permanente del Congreso Nacional, en el que —según Hall— se menciona sin fundamento ni competencia alguna presuntas acciones relacionadas con delitos electorales por parte de ella y de la consejera López-Osorio.
Hall afirmó que estas declaraciones y movimientos constituyen acciones de intimidación, y advirtió que no permitirá que nadie interfiera en el camino hacia la declaratoria de las elecciones.
“Hoy, he ratificado que rechazo las acciones de intimidación que se están dando y que me interpondré en el camino de quienes pretendan evitar la declaratoria de las elecciones generales”, sostuvo.
La presidenta del CNE aseguró que defenderá el proceso electoral, al considerarlo parte fundamental de la democracia hondureña.
El pasado jueves (4 de diciembre), Ana Paola Hall pidió los candidatos a la Presidencia hablar "desde la tranquilidad" después de que Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciara un repentino "cambio de datos" en los apretados resultados preliminares.
"Candidatos y candidatas, en momentos como estos, donde el país espera con legítima expectativa los resultados finales de las elecciones, es necesario que hablemos desde la tranquilidad y desde la certeza", señaló en comparecencia de prensa la presidenta consejera.
Hall, que también solicitó a los candidatos presidenciales "confianza" y "respeto" al ente electoral, admitió que "entiende la urgencia y el apremio que se vive en este momento": "Pero les digo con toda claridad y respeto, la prisa a veces es enemiga de la legitimidad".
De igual modo, defendió el trabajo del ente electoral durante el escrutinio preliminar de los votos así como que los resultados entregados serán los "definitivos", pues el conteo de los sufragios se encuentra bajo dos procesos especiales de "contingencia" que verifican las actas y documentos que no fueron procesados o enviados.
Hace unos semanas, Cossette López también denunció haber recibido amenazas de su compañero, Marlon Ochoa, si no se adjudicaba la conectividad por satélite al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), en las elecciones generales de noviembre.
"Acabo de abandonar la sesión del pleno (del CNE) tras recibir amenazas del consejero Marlon Ochoa, quien pretende denunciarnos ante el Ministerio Público (Fiscalía) si no adjudicamos a Smartmatic la conectividad satelital para el TREP, pese a ser la oferta más alta (67 millones -de lempiras- de diferencia) y existir otras empresas que cumplen todos los requisitos a mejor precio", escribió López en la red social X.
"Han impedido realizar los procesos administrativos para formalizar la adjudicación por 20 días y ahora es clara la razón. Conectividad sí, con actos de corrupción NO. No voy a violar la ley ni el derecho ajeno", añadió en su mensaje.
Escrutinio especial
El CNE aprobó anoche el reglamento que permite iniciar el escrutinio especial de 2,773 actas que presentan inconsistencias, las 115 actas no transmitidas y las que han sido impugnadas.
Se estima que el escrutinio especial podría comenzar este fin de semana. El documento del CNE establece la metodología de trabajo, la estructura operativa y el cronograma que se aplicará durante la revisión.
Asimismo, se estableció un cronograma por departamentos: primero se escrutarán las actas de Atlántida, seguido de Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Lempira y Loro, finalizando con el voto en el exterior.