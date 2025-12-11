Ana Paola Hall denuncia intentos de intimidación y advierte que defenderá el proceso electoral

Tegucigalpa, Honduras

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, expuso este jueves su preocupación por dos hechos ocurridos en las últimas horas y que, según dijo, ponen en riesgo el desarrollo del proceso de las elecciones generales 2025.

"Esta mañana, en reunión con el G16+, he manifestado mi preocupación por dos hechos acontecidos en las últimas horas", inicia el comunicado divulgado en su cuenta de X.

Hall señaló en primer lugar la convocatoria realizada por el coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre) para que colectivos de esa institución política se ubicaran en las afueras del INFOP, sitio donde trabajan funcionarios del CNE y se resguarda material electoral.

El segundo hecho al que hizo referencia fue un comunicado emitido por la Comisión Permanente del Congreso Nacional, en el que —según Hall— se menciona sin fundamento ni competencia alguna presuntas acciones relacionadas con delitos electorales por parte de ella y de la consejera López-Osorio.

Hall afirmó que estas declaraciones y movimientos constituyen acciones de intimidación, y advirtió que no permitirá que nadie interfiera en el camino hacia la declaratoria de las elecciones.

“Hoy, he ratificado que rechazo las acciones de intimidación que se están dando y que me interpondré en el camino de quienes pretendan evitar la declaratoria de las elecciones generales”, sostuvo.

La presidenta del CNE aseguró que defenderá el proceso electoral, al considerarlo parte fundamental de la democracia hondureña.