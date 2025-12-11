CNE aprueba reglamento para realizar escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó anoche el reglamento que permitirá iniciar el escrutinio especial de más de 2,700 actas que presentan inconsistencias en el sistema electoral. La sesión del pleno concluyó alrededor de las 8:00 de la noche y, con la aprobación del reglamento, se estima que el escrutinio especial podría comenzar mañana después del mediodía o hacia finales de la tarde. El documento establece la metodología de trabajo, la estructura operativa y el cronograma que se aplicará durante la revisión.

El reglamento detalla que el escrutinio se realizará en dos turnos: A y B, y que las primeras actas en ser revisadas serán las que van de oficio, es decir, aquellas con inconsistencias detectadas automáticamente por el sistema. Dentro de este grupo se incluyen 115 actas que no aparecen reflejadas, pese a que todas las urnas del centro logístico electoral ya fueron escaneadas. Parte de estas actas podrían encontrarse en bolsas separadas, como ocurrió en procesos anteriores en municipios como Catacamas. El orden de revisión comenzará por el nivel presidencial, seguido por corporación municipal y finalmente el nivel de diputaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Además, se estableció un cronograma por departamentos: primero se escrutarán las actas de Atlántida, seguido de Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Lempira y Loro, finalizando con el voto en el exterior.