Escrutinio especial será observado por partidos y misiones electorales

Los <b>votos</b> en disputa, de 2,750 actas en total, podrían modificar las tendencias conocidas hasta ahora, por lo que especialistas en materia electoral insisten en no apresurar conclusiones. Además, organismos internacionales y misiones de observación electoral han solicitado al CNE mayor celeridad, sin abandonar la transparencia y el respeto a los protocolos.Señalan que la rapidez en la difusión de resultados oficiales contribuye a reducir la incertidumbre y evita que proliferen versiones infundadas que puedan afectar la estabilidad social.Mientras tanto, pidieron a los actores políticos asumir una postura responsable y moderar sus declaraciones en público. <br />