Escrutinio especial será observado por partidos y misiones electorales

San Pedro Sula, Honduras.

En medio de un ambiente cargado de expectación y debate público, diversos sectores sociales, empresariales y de la sociedad civil han hecho un llamado urgente a la serenidad nacional mientras se avanza al paso del escrutinio especial de las elecciones generales. Hasta el momento, ningún candidato puede proclamarse ganador, ya que aún quedan miles de votos en juego y los resultados finales dependen estrictamente del conteo definitivo y de la resolución de impugnaciones. A pesar de la presión política y la intensa discusión, líderes comunitarios, organizaciones religiosas, cámaras empresariales, analistas independientes y misiones electorales coincidieron en que la prudencia es indispensable para evitar tensiones innecesarias en un proceso que, por su naturaleza, requiere tiempo, transparencia y rigor técnico. El escrutinio especial, que aún no empezaba será bajo la supervisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) e instituciones políticas, y es el punto decisivo para definir la contienda, ya que en el se revisan actas con inconsistencias y mesas electorales cuyo resultado no ha podido ser determinado con claridad.

Los votos en disputa, de 2,750 actas en total, podrían modificar las tendencias conocidas hasta ahora, por lo que especialistas en materia electoral insisten en no apresurar conclusiones. Además, organismos internacionales y misiones de observación electoral han solicitado al CNE mayor celeridad, sin abandonar la transparencia y el respeto a los protocolos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Señalan que la rapidez en la difusión de resultados oficiales contribuye a reducir la incertidumbre y evita que proliferen versiones infundadas que puedan afectar la estabilidad social.Mientras tanto, pidieron a los actores políticos asumir una postura responsable y moderar sus declaraciones en público.



Respeto al proceso

En medio de los llamados a la calma, las Fuerzas Armadas de Honduras reiteraron su compromiso constitucional con la democracia. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, aseguró que la institución castrense reconocerá exclusivamente los resultados oficiales que emanen del CNE con base en el 100% de las actas. “Es lo que dice la ley, la Constitución nos ordena ser los garantes de ejercer el libre sufragio y lo hicimos. Ahora estamos en la etapa del pronunciamiento para garantizar el traslado de la Presidencia de la República, de un gobierno a otro”, declaró Hernández. El alto mando militar enfatizó que las Fuerzas Armadas han cumplido con su misión de custodiar el proceso electoral y que ahora corresponde a las autoridades competentes concluir el escrutinio y emitir la declaratoria oficial.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) emitió un enérgico pronunciamiento al rechazar cualquier convocatoria que pretenda alterar el orden público y poner en riesgo la etapa final del proceso electoral, aún en curso más de una semana después de los comicios del pasado 30 de noviembre. A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la misión destacó que el CNE debe poder continuar con su labor “sin presiones”, tanto políticas como sociales, recordando que la independencia técnica del órgano electoral es indispensable para garantizar credibilidad en los resultados. La OEA expuso que, aunque ha insistido en la necesidad de agilizar el conteo y mejorar la transparencia y trazabilidad del proceso, el respeto a la institucionalidad y a los resultados finales continúa siendo la base para preservar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. “La Misión reitera su llamado a las autoridades, partidos y candidaturas a que esperen los resultados y respeten la voluntad popular expresada en las #EleccionesHonduras2025”, agregó en X. Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) reiteró este miércoles, a través de un comunicado, su llamado a los actores políticos hondureños a respetar la voluntad expresada en las urnas el pasado 30 de noviembre. La MOE-UE animó “a los actores políticos a hacer uso de los mecanismos de trazabilidad que pone a su disposición el CNE, así como de los mecanismos establecidos en la ley para resolver los cuestionamientos sobre los resultados electorales”.

Llamado a la calma

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (Ccic), Karin Qubain, se sumó a las voces que piden serenidad en medio del clima de zozobra que vive el país en el marco del avance del proceso electoral. El líder empresarial reiteró la importancia de que los contendientes y sus seguidores mantengan la calma mientras las autoridades completan el escrutinio oficial. Qubain recordó que los hondureños acudieron a las urnas en busca de “paz y tranquilidad”, por lo que cualquier discurso que promueva el desorden o la confrontación social puede afectar gravemente la estabilidad económica del país. Enfatizó que, en un momento tan delicado, las declaraciones irresponsables solo alimentan la incertidumbre.

El presidente de la Ccic manifestó que la zona norte, motor económico de Honduras y responsable de una parte significativa del Producto Interno Bruto (PIB), necesita garantizar un ambiente de paz para que las inversiones continúen fluyendo con normalidad. Advirtió que la incertidumbre política es uno de los elementos que más golpea la confianza de los inversionistas, especialmente en periodos de transición como el actual. De su lado, la Asociación Nacional de Universidades Privadas, ante los llamados públicos de anulación de las elecciones, pidió a los actores políticos y a la población respetar el marco legal electoral y sus reglamentos , ya que cuestionar las reglas unilateralmente, contradice el principio de legalidad y mina el compromiso democrático. “Honduras necesita, ante todo, serenidad e institucionalidad, exigiendo el cumplimiento de los procedimientos y plazos establecidos. Reiteramos que el diálogo debe ser el protagonista para garantizar la estabilidad y la certeza de los resultados”, especificaron mediante el comunicado. El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, hizo un llamado urgente a la serenidad nacional y a la confianza en las instituciones encargadas del proceso electoral. Urtecho afirmó que la población hondureña “quiere vivir en paz, en democracia y no en dictaduras”, por lo que pidió evitar las prisas y permitir que cada etapa del escrutinio avance conforme lo establece la ley. “Hay que tener paciencia, no hay que comer ansias, tenemos que esperar los resultados que confirme el CNE”, expresó. El líder empresarial señaló que, aunque el país continúa a la espera de mayores certezas, “las condiciones se han ido aclarando” y resaltó que esta misma semana podría haber respuestas más concretas sobre los avances del conteo; no obstante, recordó que el Consejo Nacional Electoral tiene hasta el 30 de diciembre para emitir la declaratoria oficial de elecciones, tal como lo establece la normativa vigente. Urtecho dijo que la siguiente fase será vigilada por todos, no debería haber ningún sobresalto. Por su parte, el padre jesuita Ismael Moreno se pronunció sobre la petición del Partido Libre de anular las elecciones generales, argumentando que dicha solicitud carece de fundamento y que el país debe encaminarse hacia el respeto a la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas. Moreno instó al CNE a realizar un conteo completo de las actas para garantizar absoluta transparencia en la divulgación de los resultados. Además, pidió al organismo electoral emitir cuanto antes los resultados oficiales y la declaratoria final, con el fin de brindar tranquilidad a la población y facilitar la transición hacia el nuevo gobierno. “Es fundamental aceptar al ganador a nivel presidencial y avanzar hacia nuevos escenarios a través de acuerdos entre las dirigencias políticas, siempre con base en el respeto a la voluntad popular”, subrayó.

Espera del escrutinio

Para el CNE, el escrutinio especial es la etapa que garantiza la legitimidad del proceso electoral, y ha enfatizado la necesidad de completar la revisión sin presiones políticas ni sociales. Las actas revisadas serán cotejadas físicamente, se verificarán firmas y votos, y se actualizarán los resultados, que luego serán incluidos en la declaración oficial de las elecciones, cuyo plazo legal vence el 30 de diciembre.

El escrutinio especial no solo definirá el resultado de la contienda presidencial, sino que también marcará el precedente sobre la transparencia y credibilidad del sistema electoral hondureño. El codirector electoral del CNE, Eduardo Fuentes, adelantó que una vez “finalizado las contingencias uno y dos, el CNE tiene que aprobar un protocolo para realizar el escrutinio especial y notificar a los partidos políticos la cantidad de miembros de juntas especiales que van acreditar, validar que esos miembros de las Juntas Especiales de Recuento no sean candidatos, no tengan ninguna inhabilidad, estén habilitados en el censo”. “Una vez que estén acreditados estos miembros y tengamos el protocolo, podremos iniciar previo a la aprobación de los consejeros de cuáles son las juntas especiales que van a ser en esta primera etapa de oficio escrutadas. Perfectamente podría ser el sábado o domingo”, continuó. Analistas consultados por este medio de comunicación coincidieron en que el escrutinio, que será minuciosamente observado por diversos sectores, podría extenderse alrededor de cuatro días, dada la cantidad de actas a revisar.

Activistas de Libre se tomaron calles el miércoles en varios sitios del paísquemando neumáticos y coreando: "No al fraude". Las protestas se han realizado afuera de Infop en Tegucigalpa y otras similares en Tela y El Progreso.

42,407 votos es la diferencia entre el candidato nacionalista Nasry Asfura y el liberal Salvador Nasralla, en la última actualización del CNE.