Video de Asfura refiriéndose a la declaratoria oficial del CNE es de abril, no de diciembre

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video en el que el candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, se refiere a la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los resultados de las elecciones generales en Honduras.

Sin embargo, el video no fue grabado en diciembre de 2025 ni está relacionado con las elecciones generales del 30 de noviembre. El clip corresponde a abril de 2025 y muestra la reacción de Nasry Asfura tras la declaratoria de las elecciones primarias realizadas el 9 de marzo.

“Papi a la orden”, dice textualmente la descripción de una publicación en TikTok, visualizada más de 180,000 veces desde el 8 de diciembre de 2025.

En la secuencia, el candidato dice: "Hoy, los resultados del CNE fueron resultados de paz, de tranquilidad para Honduras, donde el trabajo de las dos consejeras, Cossette López y Ana Paola Hall, y la unanimidad de la firma de la declaratoria de elecciones el día de hoy dan paz y tranquilidad para el pueblo hondureño".

El candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, continúa con la ventaja sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, tras las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, cuando se ha escrutado el 99.40% de las actas, aunque faltaría aún contar los votos de más de 2,700 actas que presentan inconsistencias y que podrían superar los 500,000 sufragios.

Según el último cómputo del Consejo Nacional Electoral (CNE), que no varía desde la pasada medianoche, Asfura sigue encabezando los resultados con 1,298,835 votos (40.52 %), contra 1,256,428 votos (39.48%) que acumula Nasralla.

Ese resultado mantiene a la candidata del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, en el tercer puesto con 618,448 papeletas (19.29%).

La Ley Electoral dispone que la declaratoria oficial de los resultados debe efectuarse una vez concluido el conteo de votos, incluyendo validación de las actas y verificación de votos válidos, blancos y nulos.

En el caso de elecciones primarias, así como para las elecciones generales, la ley otorga al CNE un plazo máximo de 30 días calendario después de la realización de los comicios para emitir la declaratoria definitiva.